DA LI NAM PRETE POPLAVE KAO 2014. GODINE? Kiša sirom Srbije već danima zadaje probleme, meteorolog otkrio ima li razloga za brigu

Velika količina kiše koja je pala ovih dana u našoj zemlji napravila je štetu u pojedinim gradovima.

Meterolog Ivan Ristić ističe da nema razloga za brigu, te da prema njegovoj prognozi poplave iz 2014. godine ne mogu da se ponove pošto se danas završava maksimum padavina.

Serija talasa vlažnog vazduha kao i razvoj visinskog ciklona iznad našeg regiona uslovili su velike količine padavina u Srbiji ali i okolnim zemljama.

- U toku jučerašnjeg dana samo u Loznici palo je skoro 80 litara kiše po metru kvadratnom. Danas u subotu, 11. juna, nestabilno povremeno sa jakim pljuskovima kiše sa gradom, grmljavinom i pojačanim vetrom. Kiša se očekuje i u Beogradu koji je ovih dana bio pošteđen - kaže Ristić za Informer.

- Od sutra u BiH veoma malo kiše tako da je zapadna Srbija bezbednija - ističe meteorolog.

U nedelju, 12. juna, i dalje nestabilno ali sa mnogo manje kiše nego danas i ovih dana.

Stabilizacija vremena

Prema prognozi meteorologa Ivana Ristića od ponedeljka nas očekuje stabilizacija vremena.

- Još samo ponegde u južnoj i jugoistočnoj Srbiji u ponedeljak poneki pljusak kiše sa grmljavinom, zatim do petka, 17. juna, bez kiše, pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i umereno toplo sa maksimalnim temperaturama u granicama za drugu dekadu juna od 25 do 30 stepeni Celzijusa u nižim predelima i 15 do 20 stepeni Celzijusa na planinama - ističe naš sagovornik i napominje da se obrati pažnja na UV indeks.

- Pažnju treba obratiti na UV indeks koji se zbog početka kalendarskog leta 21. juna bliži svojim maksimalnim vrednostima koje se kreću oko 10.

Nevreme nosilo sve pred sobom

U poslednjih nekoliko dana jako nevreme pogodilo je Aleksandrovac, Ivanjicu, Arilje, okolinu Bajine Bašte, Loznicu, Čačak...

Meštani Ivanjice ostali su bez poljoprivrednih zasada. Jak grad i nevreme izazvali su veliku materijalnu štetu na tom području.

Jaka kiša praćena grmljavinom i vetrom, poplavila je aleksandrovačke ulice, a u poplavnom talasu našle su se i prizemne kuće i parkirani automobili. Voda je prodrla u podrume više domaćinstava, ali i u nekoliko trgovinskih objekata. U Aleksandrovcu je usled obilnih padavina došlo do izlivanja šahti, a centralne ulice su bile poplavljene.

Snažno olujno nevreme se sručilo i na Bajinu Baštu, a grad veličine klikera pogodio je selo Zaovine.

Pričinjena je materijalna šteta u baštama, zasadima malina i voćnjacima.

U Arilju je takođe padao grad veličine lešnika, a građani tog kraja zabrinuti su zbog zasada.

Razarajuće poplave u Obrenovcu

Srbija dobro pamti poplave koje su 15. maja 2014. godine gotovo uništile Obrenovac. Oko 90 odsto porodica izgubilo je gotovo svu imovinu, a 27 osoba, mahom starijih građana, utopilo se. Šteta je nanesena i infrastrukri i materijalnim dobrima.

Uništeno je 11.500 dobara, uključujući 3.500 automobila i 7.000 kuća, od kojih je 200 potpuno srušeno, kao i 1.000 hektara potopljenih oranica sa usevima koji su bili već zasejani.

Samo iz Obrenovca evakuisano je 25.000 ljudi.

U razarajućim poplavama te godine u Srbiji poginulo je 33 ljudi, a bilo ugroženo 1,6 miliona ljudi širom zemlje.

