SRBI U GRČKOJ MASOVNO KUPUJU STANOVE, KVADRAT DRASTIČNO JEFTINIJI OD BEOGRADA: Ovo su cene, ali na jedno morate da OBRATITE PAŽNJU

Srpski državljani masovno kupuju stanove u Grčkoj, neki čak i po nekoliko nekretnina, jer su kvadrati tamo neretko i za trećinu jeftiniji nego u Beogradu. Naime, dok je prosečna cena kvadrata u prestonici 1.680 evra, za stan u Paraliji od 45 kvadrata na 500 metara od plaže možete iskeširati 45.000 evra, dok bi, poređenja radi, nekretnina po toj kvadraturi i prosečnoj ceni u Beogradu koštala čak 75.600 evra.

Ipak, ljubitelji grčkog mora i kopna ne pazare stanove samo da bi imali mesto u kojem mogu da borave u svako doba godine. Jedan deo kupaca ih kupuje investiciono, s namerom da ih izdaju.

foto: Profimedia

- Ljudi iz Srbije koji su pre nekoliko godina iskoristili trenutak i kupili stan u Grčkoj po nižim cenama sada se odlučuju za kupovinu dodatnih nekretnina pre nego što cene kvadrata postanu još više, kao što se trenutno dešava u drugim zemljama Evrope - piše portal Grčkainfo. com.

Prema podacima ovog portala, a koji se poziva na Panhelensku mreža agenata za nekretnine, u kontinentalnoj Grčkoj, u većini primorskih područja, ulaganja u kupovinu nekretnine za odmor od 85 do 100 kvadrata ne prelaze od 120.000 evra do 150.000 evra. Cene nekretnina u Grčkoj su izrazito povoljne, pa na sajtu Roman Real Estate u ponudi ima nekretnina do 50.000 evra.

foto: Profimedia

Tako se, recimo, stan od 35 kvadrata na drugom spratu u mestu Nea Mihaniona prodaje po ceni od 50.000 evra, dok u centru Soluna u prizemlju stan od 35 kvadrata košta 35.000 evra. U ponudi na pomenutom sajtu ima i nekretnina koje se nalaze tik uz more, na samo 200 metara od plaže, pa se u mestu Nea Potidea prodaje stan od 39 kvadrata za 42.000 evra, dok bi, poređenja radi, nekretnina iste kvadrature u Beogradu po prosečnoj ceni koštala 65.520 evra. Podrazumeva se da ima i znatno skupljih nekretnina, što zavisi od lokacije, kvaliteta i opremljenosti objekta.

Da je su poslednje vreme povećana potražnja naših građana za nekretninama u Grčkoj, potvrdio je za Kurir agent za nekretnine Milić Đoković.

- Verovatno je jedan od razloga taj što su nekretnine jeftinije u odnosu na Beograd. Grčke se svi sete negde u aprilu, maju, dok, recimo, preko zime bude aktuelna Slovenija. Ljudi koriste te stanove za odlazak na odmor tokom godine, ali i za izdavanje. Međutim, to sa sobom vuče dodatne troškove, jer ukoliko ne boravite često tamo, potrebno je obezbediti infrastrukturu, angažovati agenciju koja će kontrolisati taj stan, jer su pravila za izdavanje kod njih dosta rigoroznija nego kod nas - kaže Đoković i naglašava:

Troškovi za kupca nekretnine u Grčkoj Taksa za prenos nepokretnosti u Grčkoj je tri odsto (na katastarsku vrednost nekretnine)

Troškovi notara su oko tri odsto

Taksa za upis u katastar je 0,4 odsto ugovorne cene

Usluge advokata koštaju oko 500 evra za vrednost nekretnina do 50.000 evra, a za skuplje jedan odsto od vrednosti

Usluge agencije koju angažujete da vam pronađe stan iznose od dva do tri odsto od cene nepokretnosti

Godišnji porez na nekretninu u Grčkoj iznosi oko tri evra po kvadratu

- Nije problem kupiti stan u Grčkoj ili u bilo kom gradu na svetu, problem su prateći troškovi, bankarske usluge i skriveni porezi, a sve to treba proveriti pre same odluke o kupovini nekretnine. Iako su kvadrati tamo jeftiniji nego kod nas, prateći troškovi su dosta skuplji. Zbog toga savetujem svakome ko može i ko ima u planu kupovinu u nekoj od zemalja, pa i u Grčkoj, da prati lokalnu poresku politiku, jer tamo gde ne živite plaćate 100 odsto poreza, dok tamo gde boravite plaćate 50 odsto, a postoji razlika i u plaćanju struje i ostalih troškova.

Ono što kupci možda ne obrate pažnju je da postoji razlika između poslovnih apartmana i stanova, jer ni za njih troškovi nisu isti.

Najčešći izbor Balkanci biraju nekretnine ispod 40.000 evra Kako se navodi na portalu Grčkainfo.com, kupci s Balkana biraju nekretnine u manjim mestima i letovalištima koje retko prelaze od 40.000 do 50.000 evra. - Područja koja su uglavnom birali su Kasandra i Sitonija - oblasti u kojima nakon invazije prethodnih godina nema više jeftinih stanova. Neprodate na tržištu su ostale najskuplje nekretnine, a posebno mezonete (dupleksi) i zasebne kuće - piše na portalu.

On navodi i da je u Beogradu sa svim opštinama prosečna cena kvadrata stana 1.680 evra, dok je realna cena negde oko 2.000 evra po kvadratu.

- Što se tiče novogradnje, prosečna cena je oko 2.500, 2.600 evra, starogradnja se kreće oko 1.800 evra - kaže Đoković.

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić

