OGLASILA SE LJUBICA KOJA U GRČKOJ ZA 11 DANA POTROŠI 10 EVRA: Bila sam 39 godina šef računovodstva MOGU DA BUDEM MAĐIONIČAR

Letovanje u Grčkoj, 11 dana za 10 evra po osobi, kad se radi o troškovima, istina ili mit?

Ovo pitanje je glavna tema društvenih mreža nakon što je izvesna Ljubica izjavila kako drugarica i ona letuju već godinama po 11 dana, a da za to vreme skupa potroše dvadeset evra.

- Koliko novca je potrebno za jedan dan letovanja u Grčkoj - upitao je Milovan iz Užica na društvenim mrežama.

A kako je Ljubica navela, zajedno sa prijateljicom prvog dana letovanja stavi novac u zajednički novčanik i do kraja letovanja ne potroši više od sume odvojene za 11 dana i to tako već deset godina.

- Ja i prijateljica stavimo u zajednički novčanik po 10 evra i bude nam dovoljno za 11 dana. Kafu pijemo u apartmanu, hleb ne jedemo, sokove i druga pića ne pijemo, kupujemo kiselo mleko, povrće i voće, a suhomesnate proizvode nosimo od kuće i sa time skuvamo nešto na brzinu. Deset godina uvek tako i nikad nismo za neverovati potrošili više. Ali nas dve smo penzionerke. a mladi naravno imaju veće prohteve - odgovorila je Ljubica pre nekoliko dana na Fejsbuku momku koji je postavio pitanje.

Nakon njenog komentara došlo je do žestoke rasprave na društvenim mrežama o tome da li je to zaista moguće, a mnogi su se pitali kako ona to uspeva da izvede iz godine u godinu. Neki su čak pisali da Ljubica jede "lude gljive" i da samo pije vodu i liže so.

Ali nakon svih komentara oglasila i sama Ljubica!

- Kakve budalaštine pročitah pa to je strašno. Pitam se samo kakav smo to mi svet? Ovom mojom izjavom nisam mislila nikog da uvredim, naprotiv, samo sam iznela svoje iskustvo. Za mene kao starijeg penzionera bitni su lepa plaža i apartman i naravno tu ne štedim. Napominjem da sam 39 godina radila kao šef računovodstva i da sa finansijama nikad nisam imala problema i plus toga da od kuće ponesem predivne suhomesnate proizvode i onda mogu da budem mađioničar kako Marina napisa - napisala je penzionerka iz Srbije.

Međutim, ni njeno objašnjenje kako sa 10 evra izdrži 11 dana na moru mnogima nije bilo dovoljno, pa su se komentari još više usijali posle njene objave. Mnogi su se pitali kako to preko granice prenese suhomesnate proizvode i hranu kad je to zabranjeno.

Dosta njih je napisalo da ako sebi ne mogu da priušte odmor bez takvog kalkulisanja, onda radije i ne putuju.

- Kad idem na letovanje, volim da idem kao čovek, da se odmorim, da pojedem, da imam pun pansion, da ne kuvam. Cele godine kuvam, bar tih 10-11 dana volim da me neko usluži to mi je pravi gušt i odmor, a ne da trčim po marketima kupujem i kuvam. To je jednom godišnje, ako ne mogu tako ići neću ići nigde. Volim da budem opuštena da potrošim i malo više ako idu deca sa mnom - jedan je od komentara.

Ipak, bilo je i onih koji su Ljubici uputili poziv da ih vodi na more, kako bi i oni uštedeli, ali i duhovitih opaski - da dođe u njihovu zemlju da bude ministar finansija.

Na kraju krajeva, svako ima svoj način letovanja, trošenja novca i koliko god da nam se načini razlikuju cilj nam je isti - uživati na moru i to najbolje i najlepše što znamo.

(Kurir.rs/Mondo)