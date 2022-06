TURSKA PRESTONICA KAO NA DLANU PRUŽA ISTORIJU, UMETNOST I GURMANLUK U JEDNOM! Grad krase muzeji, koncertne dvorane, oblakoderi...

Kao i Istanbul, Ankara mi je bila dugo očekivana destinacija. Tokom leta od Istanbula do nje razmišljala sam o tome koliko su me samo zasenile lepota, kultura i istorija Istanbula da će ga teško u senku baciti neki drugi turski grad.

Međutim, prevarih se, demantovala sam sebe već nakon četrdesetpetominutne vožnje kroz prestonicu.

pogled iz hotela foto: Kurir

Ankara. Grad za koji kažu da, prema arheološkim nalazima, postoji još od kamenog doba. Od aerodroma se bližimo centru, a pred očima se jedna do druge nižu zgradurine, stakleni oblakoderi od po 30, 40 i više spratova.

panorama na grad foto: Kurir

Popodnevno sunce prži, užeglo, a napolju nema gužve. Bar ne one istanbulske, gde sve vri od naroda i ne miruje, čini se, ni noću, a ni danju. Ovde mi na prvi sluh deluje dosta tiše, nekako mirno, usporeno. Gledah u neka nova naselja koja se tek grade, u neka tek izgrađena, gde sa staklenih terasa prvi stanovnici već osmatraju panoramu Ankare.

Malo-pomalo pa u nekoj širokoj ulici ugledam i poneki fakultet. I zaista, mnogo ih je, pa se s punim pravom kaže da je turska prestonica sinonim za grad univerziteta. Fasade su im otmene, visoke zgrade zasenjuju prolaznike, a verujem, i bude ponos u studentima. A tu je i prvi univerzitet u Ankari, osnovan na tom tlu nakon uspostave republike.

Stakleni džin

I sa našeg hotela - staklenog džina od 23 sprata - pruža se pogled na grad, istina, ni odatle mu se ne može sagledati kraj. A i kako i bi kad u prestonici živi preko pet miliona ljudi.

foto: Kurir

Gde god da krenete širokom metropolom, dočekaće vas iskreni osmesi domaćina, ljubaznost i gostoprimstvo. A kada čuju da ste iz Srbije, progovore i poneku našu. Vele, čuli su za šljivovicu i ćevapčiće.

foto: Kurir

I ko bi rekao da ću prve večeri u Ankari slušati koncert španske muzike, i to u modernoj koncertnoj dvorani smeštenoj u samom srcu grada. Rekoše nam da ova zgrada, zajedno sa simfonijskim orkestrom, jednim od najstarijih svetskih orkestara osnovanim 1826. s profesionalnim kadrom, odavno gosti najveće svetske orkestre i soliste.

1 / 2 Foto: Kurir

Na prvi pogled mi se učinila kao neobična monumentalna građevina. Ogromna plava kupola s koje most vodi do ulaza. Okolo travnjak, na kom ljudi pre koncerta posedaše na travu da uhvate poslednje zrake sunca čekajući španske note. Tu pored travnjaka su i male figure simfonista, svakog s različitim instrumentom.

foto: Kurir

I narednog jutra, nakon koncerta, svratismo tu da pogledamo izložbu slika i prve instrumente u Turskoj. Poređani stoje, kao novi - netaknuti. Bubanj, klavir, violine, daire...

1 / 3 Foto: Kurir

Istorija

Iz ovog modernog dela grada prebacismo se nekoliko vekova kasnije, pa svratismo i do etnografskog muzeja. Zgrada bela, velika, s nje se pruža pogled na jedan deo grada. Ispred crveni tepih.

foto: Kurir

Muzej je izgrađen između 1925. i 1928, a u periodu između 1938. i 1953. tu je bio smešten i sarkofag čuvenog Mustafe Kemala Ataturka.

Etnografski muzej foto: Kurir

Sve dok nije dovršena gradnja memorijalnog kompleksa Anktabir.

1 / 2 Foto: Kurir

Crvenim tepihom zakoračismo unutra, a tamo sačuvana turska istorija u malom.

foto: Kurir

Počev od onog dela gde su izloženi turske nošnje, oružje, sablje, puške s dugim, metalnim cevima, slike starinskih delova grada, unutrašnjost prostranih kuća, ali i starinskog posuđa. Naravno, tu su i oni najlepši šareni i debeli ćilimi. Podsećaju na naše pirotske.

foto: Kurir

Baš tog dana u centru, u tradicionalnom restoranu, probala sam možda vekovima staro tursko jelo - kebab. Konobar donosi ogromnu vrelu zemljanu posudu i stavlja je na sto. U drugoj ruci nosi vreo puter i preliva ga preko jela. Na vrhu zelena papričica i paradajz.

foto: Kurir

Prvo ide tanka rezana jagnjetina, a ispod ćevapčići i kockice hleba. Tu uz kebab za desert služe i "kajmak", odnosno baklave sa kajmakom. Parče sočne baklave, a preko trougao slatkog sira.

foto: Kurir

Uz desert, naravno, ide i turska kafa ili čaj, ko šta ište. Vruća kafa se doliva nekoliko puta, a s džamije hodža zapeva. Podne.

A ono što u Istanbulu beše kula Galata, to je ovde simbol Ankare - Atakula. Moderni toranj, prvi put otvoren 1989. godine, a svojom visinom od 125 metara prkosi i onim savremenim zgradama u centru.

Dok se staklenim liftom penjete do vrha, uzdižete se iznad grada i drveća i otvara vam se sivo-zeleno-plava panorama grada. Na vrhu je zastakljena terasa koja se pruža ukrug. Kraj grada tražiš, a gotovo da ga nema.

1 / 6 Foto: Kurir

Odatle vidiš svaki kutak, četvrt i one zgrade, kuće pravolinijski raspoređene, gotovo identične, iste visine. Spoj modernog, uzvišenog, bogatog s prirodom i reljefom deluje tako skladno i kao da je baš sve na svom mestu, svaka puzla u reljefnom mozaiku.

Tu su poređani i crveni, crni i sivi mali jastuci. Možeš da sedneš, a bogami i da prilegneš. Samo sprat niže je kafić s drvenim barskim stolicama poređanim onako ukrug. Gde god da sedneš, imaš očaravajući pogled, pa uz šoljicu turske kafe dobijaš deo turske kulture i modernog u jednom.

foto: Kurir

Mauzolej

A gotovo je nemoguće posetiti Ankaru a ne doći do najpoznatijeg kulturnoistorijskog objekta čitavog grada - Anitkabira, mauzoleja Mustafe Kemala Ataturka, oca svih Turaka.

1 / 4 Foto: Kurir

Gotovo da nema ulica u gradu a da se negde ne ugleda neka znamenitost o Ataturku, o kome Turci pričaju s najviše poštovanja i divljenja. Mauzolej je napravljen 1953. godine u čast osnivača i prvog predsednika moderne turske republike.

1 / 2 Foto: Kurir

U sklopu mauzoleja, u jednom delu je i voštana figura Ataturka s njegovim ličnim stvarima, pismima, fotografijama kroz koje sagledavate njegov život. Prostrani kompleks se sastoji iz centralnog trga, počasne dvorane, u kojoj i počiva Ataturk, puta lavova i Parka mira.

Raj za gurmane Specijaliteti u svakom restoranu foto: Kurir Gotovo da nema restorana u kome se za bar jedan obrok ne posluži neki od najboljih turskih specijaliteta - kebab, dobra, topla i sočna jagnjetina, dok su kao desert obavezni halva ili sutlijaš iz zemljane činije. Obrok zalijete turskim šerbetom. foto: Kurir

Da je ovo mesto impozantno, govori i činjenica da su zidovi mauzoleja izgrađeni od lave, da centralni trg može da primi 15.000 ljudi, a da se u počasnoj dvorani nalazi grobnica smeštena ispod sarkofaga koji teži 40 tona. Na svakom ćošku stoji vojnik. Uniforma, oštar pogled u daljinu i ozbiljnost očaravaju svakog ko ih pogleda pravo u oči.

S mauzoleja na jednom od ankarskih brdašca pruža se i pogled na grad, a Ankara je baš za njegove vladavine i proglašena za prestonicu Turske. Stari duh grada sam osetila dok sam se popela do zamka uzvišenog na jednom brdašcu, do koga se pešači starom kaldrmom. Zidine oko dvorca visoke, kamene.

1 / 7 Foto: Kurir

Na samom ulazu prodavci suvenira, među kojima su obavezne džezve. Metalne, duboke, šarene, a iste takve su i šolje za tursku kafu.

Zatim marame i opet ćilimi. I na prvom koraku atmosfera me gotovo podseti na one starinske južnjačke krajeve kod nas, a drvene kuće poput onih u starom Nišu ili Vranju. Ispred njih građanke s maramama, uposlene.

Iz doba neolita QR kod U jednom od ankarskih muzeja može se naći i drevni QR kod, koji datira još iz neolitskog doba, u kome je neolitski čovek usavršio izradu QR koda.

Unutra se ukrštaju uske kaldrmisane ulice, a sa strane načičkane kuće. Na svakoj okačen veliki fenjer i pokoja saksija cveća. Vrt je u sredini. Prodavci suvenira i ovde nam rekoše da Srbi vole da svrate, ali i da dobro pazare, od magneta, šolja pa do uparenih džezvi sa metalnim poslužavnicima. To je ipak samo za one prave meraklije.

Putovanje je organizovalo Ministarstvo kulture i turizma Republike Turske

Aleksandra Kocić