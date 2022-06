ODVRATNA SITUACIJA! NE DAJU NAM AVION A OVDE IMA MALE DECE Ispovest Srpkinje zarobljene na aerodromu u Rimu OSTAĆE LJUDI BEZ POSLA

BEOGRAD/RIM - Ne daju nam avion. Ovde ima male dece, ljudi će ostati bez posla, tom rečenicom oglasila se jedna od srpskih putnica koja je ostala zaglavljena na aerodromu "Ciampino" u Rimu objašnjavajući kakva je situacija u kojoj su se našli ona i još 200 naših državljana kojima je let za Beograd naprasno otkazan zbog navodnog kvara.

Naime, prema ranijim pisanjima medija, nakon što je tri puta let za Beograd odlagan, on je na kraju i otkazan za oko 200 naših sugrađana, sa obrazloženjem da je avion u kvaru nakon što ga je udario grom.

Sledeći let koji imaju u utorak je popunjen, pa će, prema svemu sudeći, morati da sačekaju one koji su planirani za sredu i subotu.

Da nevolja bude veća, zarobljenim srpskim putnicima saopšteno je da kompanija može da plati troškove noćenja samo za prethodnu, dok su im sinoć, nešto pre 23 časa, saopštili i to da svi moraju da napuste aerodrom na kom se trenutno nalaze.

Noćas ih je posetio i konzul Srbije i predstavnica Ministartsva spoljnih poslova naše zemlje koji su došli kako bi pokušali da reše problem putnika koji su zarobljeni na aerodromu, u tom trenutku, bili više od 8 sati.

Putnici iz Srbije zaglavljeni na aerodromima u Rimu i Frankfurtu Putnici iz Srbije zaglavljeni su od sinoć na aerodromima u Rimu i Frankfurtu. Grupa lekara koja se vraćala sa kongresa u Lisabonu i presedala u Frankfurtu, u kojoj je oko 60 ginekologa i preko 20 ortopeda, nije uspela da se vrati u Beograd. Ginekolog Dragan Stajić za RTS je rekao da je u startu kompanija "Lufthanza" kasnila skoro četiri sata. "Sinoć kada smo došli, avion koji je trebao da nas preveze faktički bio tu i već tokom leta pilot je imao kontakt sa njima. Rekli su da neće da nas čekaju jer je vreme za prelazak u drugi avion kratko i da oni ne mogu da kasne", kazao je dr Stajić. Dodao je da je njima rečeno da je problem u tome što dobar deo osoblja štrakuje i da imaju problem sa osobljem. "Dodatni problem je što nam nisu dali drugu opciju - bilo kakav smeštaj, ne možemo da uzmemo stvari. Celu noć smo proveli na aerodromu. Sinoć posle 23 sata su zatvoreni šalteri i ne možete nikoga ništa da pitate. Rekli su da nemaju smeštaj, nema ko da izda prtljag a danas bi trebalo da čekamo više od pet sati da preuzmemo prtljag, jer je u magacinu preko 5.000 kofera", naveo je Stajić. Prema njegovim rečima, ; sledeći let za Beograd, koji im je ponudjen, tek je sutra oko podne a sada se "pojavio" neki let oko 11 sati i ako bude mesta neko će njime otputovati. Kako tvrdi Stajić, "Lufthanza" otkazuje letove za Berlin, Beč, Amsterdam, Hanover, Drezden. Oko 200 putnika iz Srbije od sinoć je zaglavljeno na aerodromu u Rimu, pošto im je otkazan let. Dobili su ponudu avio-prevoznika za jedno noćenje u hotelu, ali ne i promenu karte za novi polazak za Beograd.

- Nalazimo se na aerodromu "Ciampino" u Rimu, gde su nam javili da je otkazan let zbog kvara aviona, a nama ponudili posle pet sati čekanja na aerodromu prenoćište u hotelu i povrat novca povratne karte koja je jedva 50 evra i to je to, dalje se snađite sami. Uglavnom nama treba pomoć i rešenje, ne samo za mene nego i za sve ostale putnike, a ima nas 200 - objasnila je vidno uznemirena putnica.

Za to vreme nisu dobili nikakve konkretne informacije o tome šta se tačno dešava, niti kome da se obrate za pomoć.

- Ovde nismo dobili informaciju za sve ovo vreme sa šaltera. "Peru ruke", ne zanju ništa. Nemamo kome da se obratimo. Za sada jedinu podršku koju imamo su ljudi iz ambasade, konzul, savetnici...Čekamo ovde njihov dolazak, da nas podrže, jer Viz Er nam je dao opciju da večeras odemo i da spavamo u hotelu, bez da imamo varijantu da dobijemo let, da nam osiguraju let, da nam kažu kada ćemo imati let. Daju nam novac, za taj novac mi ne možemo da kupimo u narednih dan ili dva "Air Serbia" kartu koja će koštati 500-600 evra - govori ona dalje.

Na aerodromu su među srpskim državljanima trenutno, naglašava ona, i ljudi sa malom decom, kao i ljudi kojima, ukoliko uskoro ne dođu u Beograd, preti otkaz.

- Mi ne pristajemo da odemo u hotel. Želimo da zna Srbija i da zna ceo svet, meni se ovo dešava već drugi put. Pre dva meseca se isto desilo u Beogradu. Nas sada žele da smeste u hotel a da nam ne daju garanciju da ćemo da poletimo za dan. Nama treba avion. Neka plate drugu kompaniju koja će nam dati avion da odemo u svoj grad. Ovde su ljudi koji će izgubiti posao, ljudi koji su sa malom decom. Ovo je jedna odvratna situacija koju živimo - kazala je ova srpska putnica.

