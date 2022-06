NAJPOZNATIJI SRPSKI DOKTOR ZA CREVA: Bože me sačuvaj šta smo sve našli na kori voća iz marketa! Od toga creva eksplodiraju

BEOGRAD - Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić govorio je o voću i provrću koje je pogubno za naša creva, ali i značaju uzimanja probiotika

Profesor Perišić je opisao situaciju koju je imala njegova rođaka, kada je iz Engleske došla u Srbiju na nekoliko nedelja, a u zemlju u kojoj živi vratila se sa ogromnim stomačnim problemima.

- Prolivi, nadimanje, veliki problemi! I pita je doktor, a gde ste vi to bili? I kada su čuli da je bila u Srbiji, sve je bilo jasno. U Britaniji, u supermarketu, hrana nije kontaminirana bakterijama, već se radi dekontaminacija i sveže voće i povrće se dodiruju u rukavicama. Ali kod nas nije tako, sve se dodiruje rukama, i svi pipaju sve dok biraju... Ja sam živeo i radio u Britaniji, tamo sam zarađivao koru hleba. I radili smo bakteriološke analize kore jabuke iz popularnog supermarketa. Nema bakterija! A kod nas, Bože me sačuvaj - rekao je on, prenosi Najžena.

- Onda imamo preko voća i povrća sve više bakterija koje ulaze u naš sistem, ulazimo u stanje koje se akumulira. Nećete vi odmah dobiti akutnu dijareju, već kada te bakterije koloniziraju naša creva, e onda creva ekplodiraju, najčešće tek posle desetak dana - objasnio je on.

- Kontaminacija hrane i vode je vrlo velika, mi unosimo malo-pomalo, ali zapravo veliki kvantum bakterija ulazi u sistem. Iz usta dospeva u creva i tamo pravi kolonije, a naše bakterije u organizmu ne mogu da se odupru. Čim pređemo tu kritičnu količinu, ulazimo u probavne smetnje koje mogu da traju dugo, nije to samo par dana - upozorio je doktor.

Naš imunitet neće moći da se izbori, podvukao je on.

- Nema tu imunitet veze, od njega i ne zavisi, zavisi samo od količine bakterija. Mi ne smemo da dozvolimo potencijalnom patogenu da se razmaše u našem sistemu. Moramo da uzimamo probiotik, i to slobodno u velikim količinama, neće vam previše probiotika napraviti problem - rekao je gastroenterolog.

