GLEDAM ŽENE PO AUTOBUSU, SVE NOSE FLAŠICE: Zašto se nalivate tolikom vodom! Jaja sa slaninom nikako DR ČUBRILO O KILAŽI I CELULITU

BEOGRAD - Ugledni beogradski profesor medicinske fiziologije dr Dejan Čubrilo jutros je gostujući na televiziji u jutarnjem programu otkrio mnoge tajne funkcionisanja našeg organizma, ali i razbio mnoge predrasude.

On je pod znak pitanja postavio i brojne savete takozvanih svetskih stručnjaka i holivudskih zvezda koje nam nude laka rešenja i superbrze dijete za vitko telo i sjajan izgled.

- Da jedem koliko želim i šta želim i da budem kakav želim, e to neće moći! - kazao je kroz osmeh dr Čubrilo rano jutros gostujući na TV Pink i naglašavajući da nema brzih rešenja te da treba prvo da upoznate sebe i da vidite koje su vam slabe tačke.

foto: screenshot Pink tv

- Nema brzih dijeta, nema brzih rešenja nego obuka kako da se hranite - kaže dr Čubrilo dodajući da posle 35. godine telo ulazi u zonu starenja i da više nije isto jer nema iste količine enzima, hormona...

- Sa godinama moramo da shvatimo da neke stvari moramo da menjamo. Jeste, poješćemo nešto što je loše za nas ili veću količinu i to je potpuno normalno ali moramo da znamo svoj put i sebe... Znamo gde je auto-put pa i ako skrenemo malo na kaldrmu mi ćemo brzo da se vratimo nazad na pravi put - objašnjava dr Čubrilo.

On dodaje i da bi bilo dobro da oko 20. godine izvadimo parametre u kakvom su nam stanju organi, pa hormoni i da onda pustimo 10 godina jer mladi u tim godinama, a to je mladost...., naravno ne razmišljaju ni o zdravlju, ni o bolestima jer je to za taj uzrast potpuno normalno. Ali da onda oko 30. godine opet uradimo analize i da vidimo gde smo, a pošto imamo rezultate stanja naših organa od pre 10 godina onda možemo da uporedimo gde smo sa tridesetak i šta treba da popravimo.

Već od tih godina pa nadalje vidimo da nešto više ne možemo kao nekad, a zdravlje, dodaje, nisu samo parametri nego i to koliko zračimo jer koliko smo zdravi toliko i spolja zračimo.

O ishrani: Ako nemate dovoljno enzima tu i tu, onda ne možete jesti to i to

Kad je reč o ishrani, dr Čubrilo kaže da već u tim godinama moramo da na 1. mestu promenimo koliko jedemo i kako kombinujemo hranu: šta sa čim ide i šta ja to mogu.

- Neko ne može da vari proteine, ribu, meso ali danas imate toliko dijeta poznatih žena sveta koje kažu ja jedem svaki dan ribu, meso, salate, ali ako mi nemamo enzime za to, a to se lako proverava, onda džabe... Treba sami da vidimo gde su nam slabe tačke... Da li je to želudac, pankreas, debelo crevo... Ako nemate dovoljno enzima tu i tu, onda ne možete jesti to i to - kaže dr Čubrilo dodajući da je stvar jasna.

foto: screenshot Pink tv

O stresu

- Umeren stres je koristan, da se malo razbudite, razdrmate, da pokrenete život! Ko spava po 10 sati i ništa ga ne interesuje, taj brzo završi u bolestima a ko je aktivan i stalno ima nove ciljeve mnogo je zdraviji. Ako ste u stresu sat- dva i posle uživate, to je u redu ali ako to traje satima to je druga priča.

Nadimanje, višak vode u organizmu i celulit

- Evo jednog paradoksa... Dođe mi žena u ordinaciju mršava, čak i ispod kilaže za svoju visinu, a kaže mi doktore sramota me je da vam kažem koliko celulita imam... A stvar je u tom famoznom sastavu proteina i aminokiselina u ćelijama - kaže dr Čubrilo pa pojašnjava:

- To vam je kao posuda, kao jedna flaša u koju stavite sunđer i kad imate taj sunđer, a to je u ovom slučaju protein u ćeliji, nema ko da privuče vodu u tu flašu i vi ste dehidrirani... Kad taj mišić ne može da poraste, možete da vežbate do preksutra ali ništa se neće desiti jer protein nije ušao u sistem.

- Poenta je da ono što ste pojeli, ne možete da iskoristite - recimo imate ljude koji jedu 10 jaja dnevno što je strašno... To je pogubno i u kovidu se pokazalo da su oni koji imaju veliku mišićnu masu najviše podlegli kovidu.... Ne treba vam mišić koji ima ogromnu masu nego onaj koji je snažan, jak, izdržljiv

O dva litra vode dnevno Iz sveta stalno čujemo i stalno poručuju da pijemo dva-tri litra vode dnevno?! Evo šta doktor kaže na to.... - To je prosto neverovatno... Gledam žene po autobusu, sve nose flašice... Ali zašto nosite tolike flaše, što se nalivate tolikom vodom? - pita doktor naše dame iz Srbije. - Vi ako nemate tu mogućnost da vaša ćelija primi tu vodu, onda ona stoji oko ćelije i deo se izbaci mokrenjem a deo ostaje u prostoru okolo. Šta sa nama koji nikad nismo žedni? - To znači da ste dobro hidrirani i da je ćelija dobila ono što joj treba. Ako je mokraća svetla, vi nemate šta da radite sa vodom... Pratite svoj osećaj žeđi to je znak da smo dehidrirani i ako je mokraća tamno žuta. Tad odmah popijte 2 čaše mlake vode i to česmovače, a ko neće da je prokuva može da je filtrira i da je ostavi u sobi jedno sat da se ta voda prilagodi sobnoj temperaturi.

Pa ko sad jede paradajz usred zime?!

Kad je reč o oboricima, doktor Čubrilo ne razume kad se ljudi prejedaju za ručak pa pojedu pitu, pa dva tri parčeta mesa, pa dve-tri salate....

- Dovoljno je jedno parče mesa i jedna salata. Pa ko sad jede paradajz usred zime?! Ja sam sad najviše za turšije, barenu cveklu, kisele krastavčiće, fermentisano pa ne razumem kad se najedu i zelene salate jer se i ona teško vari - kaže doktor.

foto: screenshot Pink tv

Kad je reč o večeri, otkrio je šta on uzme uveče - popijem čašu vina i uzmem malo badema i to je to. A ako sam baš gladan uzmem nešto malo, samo da prezalogajim. Ne treba vam uveče ni riba, ni meso, bolje neki potaž ili supica što je ostala od ručka. Za doručak dovoljne su samo 4 supene kašike ovsene kaše. Ne razumem ko napravi litar šejka pa pije, pa to je ozbiljna bolest! Pojedete ujutru jaje-dva a ne 4-5, a ako ste gladni jedite malo kasnije ponovo a ne sve odjednom... Jaja sa slaninom nikako, gde ide mast sa proteinom!, zaključio je dr Čubrilo.

Kurir.rs/SĐP/TV Pink

