BEOGRAĐANIN SVAKOG LETA ODVEZE ŽENU I DECU DO GRČKE VRATI SE ZA BEOGRAD, A POSLE ODMORA IDE PO NJIH: Tvit pokrenuo žustru polemiku

Iz dana u dan se nastavlja polemika na društvenim mrežama oko letovanja, odlaska na more ovde godine, ali i načina na koji mnogi Srbi letuju.

Najčešće takve objave na društvenim mrežama pokrenu i najviše komentara, a ovog puta je to tvit u kome piše kako Beograđanin svake godine decu i ženu odveze do Grčke i vraća se za Beograd.

- Moj prijatelj, svakog leta, ženu i decu odveze kolima do Grčke (do mesta gde letuju), prespava i ujutru se vraća za Beograd. Kad završe odmor, ide po njih! Dobar muž i otac ili isuviše razmažena žena - piše u tvitu.

Sudeći po komentarima ispod tvita mnogim tviterašima nije bilo jasno zbog čega to on radi.

- Razapnite me, ali ne vidim nijedan racionalan razlog za ovo - piše u prvom komentaru:

- Ni ja, poznajem ga dugo i uvek se isto čudim... Zašto? - dodaje se u drugom.

Ipak u komentarima stoji da ima i drugih ljudi koji rade tako nešto, ali isključivo iz razloga jer ne vole more.

- Moj zet nas odveze pre neku godinu, istovari prtljag, okrene auto i vrati se u Vranje. Ne voli more i to je to. Došao po nas kad nam se dosadilo - piše u jednom od komentara, a jedan od odgovora glasi:

- Vranje i Beograd, ipak je kilometraža solidna.

