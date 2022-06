SAD SAM DOŠAO U JUNU NA MORE I VIŠE NIKAD! Srbin napravio HAOS na mrežama i pokrenuo JEDNO važno pitanje! Odgovori su hit

Na društvenim mrežama se uveliko vode rasprave oko destinacije za letovanja, cena hrane, pića, ležaljki na omiljenim letovalištima Srba, ali i kada je pravo vreme za uzimanje godišnjeg odmora i odlaska na plažu.

Takve polemike gotovo svakodnevno možemo da pročitamo u grupama na društvenim mrežama, a ovog puta rasprava se pokrenula u grupi Grčkainfo na Fejsbuku nakon što je jedan turista napisao da je ove godine otišao u junu na more i više nikad.

- Sad sam došao u junu na more i više nikad. Napolju hladnjikavo, a u vodi još više. Duva vetar. Ceo život išao polovinom jula na more. Sad se našao da pametujem. Slušao neke da se kupaju u maju. Ma, i ja sam se kupao u januaru kad sam bio u Solunu, al` u kupatilu - napisao je on u objavi i time pokrenuo pitanje kada je najbolji period za letovanje.

Pojedini članovi grupe su u komentarima ispod posta pisali da su saglasni sa njim, te i da nikada ne odlaze na more u maju ili junu pre sezone.

- Tri puta smo bili u Pefkiju u julu. Obožavamo plažu Elinika, nekih 18 kilometara od Pefkija. Sve je prelepo. Cene povoljne. Prava Grčka, ali voda ledena. Moji se slabo kupali, jedino ja - piše u prvom komentaru:

- Uvek idem krajem jula i početkom avusta 20, 30 dana u Paraliju, ali sam jedne godine išao dva puta. Prvi put krajem maja. Moj drug je imao opekotine od sunca, a u Srbiji su se jakne nosile, tako da sve zavisi od godine - stoji u drugom.

Ipak, jedna članica grupe je napisala da je već krajem maja bila na moru i da se kupala.

- Raspitajte se gde se ide u maju, junu zavisi od mesta. Negde je hladnije more i nije prijatno. Mi godinama otkad smo u penziji idemo u junu na Sitoniju zadnjih godina prelepo. Toplo more, nema gužve ni na putu, ni na granici, a ni na plaži. Raj - stoji u jednom od komentara:

- U pravu je čovek, mi isto tako svaku godinu išli krajem jula, početkom avgusta i svaki put bilo toplo more, kiša nema. Jednom rekli da idemo posle 20. juna da nam ne bude vruće. Bili smo tada u Metamorfoziju kad dođe jedna bura, isipalo se tri dana nismo izašli od hotela nekoliko puta otišli u more, a samo tri dana smo se kupali i više jun nikad.

- Ja sam sad u maju bio na Tasosu i bilo je super - podelio je svoje iskustvo sa drugima jedan od članova grupe.

