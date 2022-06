RAT ZA LEŽALJKE NA EGEJSKOJ OBALI! U ovom mestu GRCIMA JE PUKO FILM, morali su sami da reše sa Srbima, EVO I KAKO!

Bitka za ležaljke je jedino što je sigurno kada se srpski turisti pojave na moru. Najpre se bira dobro mesto, što bliže moru, ali nekim čudnim okolnostima vremenom nestanu slobodne ležaljke.

Scenario dobro poznat srpskim turistima, naročito u Grčkoj, gde su ležaljke najčešće besplatne Turisti spremni na sve kako bi osigurali dobro mesto na plaži, te se služe različitim trikovima i metodama kako bi sačuvali što bolji prilaz moru, ležaljku ili pak pogled.

Primer naših turista iz Paralije juče je šokirao turiste, a Grci su odavno navikli, pa se i ne šokiraju. - Ja sam to prvi put videla u Paraliji. Šokirala sam se. U 6 ujutru, sa sve jaknama, trče da ostave peškire na ležaljkama", "Ja ustajem u 5 ali nosimo svoje ležaljke. Da budem iskrena dok stignem do plaže (30m) već je i slobodna zona zauzeta", glasili su neki od komentara.

Međutim, u jednom gradu na Sitoniji, posle nekoliko dana po početku sezone, slobodnih ležaljki na plaži luksuznog hotela, bilo je sve manje. Naši iskusni turisti upotrebili su su stari trik - počeli su da ustaju pre 7.

Tada bi bacili peškir na ležaljku, kako bi je "zauzeli". Samo dan kasnije, međutim, to su počeli da rade i ostali, pa je atmosfera već u 7 ujutru bila usijana, na ivici svađe i obračuna. Problem je zapravio bio i to što su mnogi gosti počeli da zovu i prijatelje koji su boravili u gradu, pa je plaža bila pretrpana. Grci su videli da je vrag odneo šalu, pa su hitno doneli rešenje, odnosno promenu pravila. Naime, smartalo se da je ležaljka "zauzeta" samo ukoliko je bar jedan turista leži pod suncobranom. Ukoliko ne bi bilo tako, peškiri su oduzimani. Efektnom merom, došlo je do opšteg pomirenja na plaži. Ako vam se desi slično na plažama Grčke, ovaj primer može veoma da pomogne.

