SRBIJO, OVO JE NAŠA SRAMOTA Kako je deponija u Temerinu napravila OZBILJAN PROBLEM: Doktorka UPOZORAVA na veliku opasnost (VIDEO)

Mesec dana prošlo je od velikog požara na gradskoj deponiji u Temerinu. Dani su bili potrebni da se požar ugasi, ali opasnost nije prošla. Jer, nesanitarne deponije stalno prete da zagade okolinu, a nažalost ova u Temerinu nije jedina. Srbija je puna ovakvih tempiranih bombi.

Tog 25. maja uveče crni dim nadvio se nad Temerinom. Zapalila se gradska deponija koja je nastavila da gori danima.

- Čini mi se da smo najbliže deponiji na nekih 200 metara i bez maske se ovde teško diše. Ja ću da je skinem da bismo se razumeli ali kako je to u prva dva tri dana ovde izgledalo? U prva dva dana situacija je bila katastrofalna, cela deponija je gorela, plamen se video i iz okolnih naselja. Gust dim je prekrio okolna polja. Niko od nadležnih u tom momentu nije bio na terenu - Nemanja Obradović, Ekološka inicijativa Temerin.

Prvi na udaru bio je salaš porodice Gaković. Trebalo je da nas ugosti domaćin Robert, ali je on zbog udisanja dima morao hitno u bolnicu.

- Moj muž ne oseća se dobro više od 10 dana otkako gori deponija. Ima mučninu, temperaturu i morao je da ide u bolnicu da ispita šta je problem. Ni deca ne borave ovde otkako se desila vatra i bojimo se da se ne razbolimo, jer je to štetno. Prvih 5 dana je bilo katastrofa, nismo mogli da budemo napolje, gušili smo se. Ceo salaš nam je bio pokriven crnim gustim dimom. Preko dana još i nekako, a uveče je isto kao na početku ali isto je, ništa nije drugačije - kaže supruga Roberta Gakovića Nikoleta Gaković.

Gakovići žive od poljoprivrede. Osim za svoje zdravlje brinu i za zdravlje životinja.

- I one su na početku bile katastrofa, morala sam da ih puštam napolje po ceo dan jer nisam smela da zatvaram u štalu. Imali smo 4 jagnjeta i oni su se ugušili, dodatno i to je pomagalo - dodaje Nikoleta.

Kaže nam Nikoleta da požari na deponiji izbijaju svake godine. Samo u prošloj godini deponija je gorela čak osam puta.

- Sve garderoba je uvukla dim i oni su malo kašljali i morala sam da ih premestim u centar u stan. Idu u školu i sve nam je smrdelo na dim, i mi sami. preko dana ja sam ovde a uveče malo malo pa obiđemo jer ne možemo sve da ostavimo bez ikoga. Imamo i životinje i mora neko tu da bude. Muž je sa decom u centru a ja ovde jer mora neko tu da bude - istakla je Nikoleta.

Ne nadaju se da će dobiti odštetu za sve ono što je zbog gustog dima propalo.

- Tu je meso što je ostalo, što nismo mogli da spasimo. Ne možemo sve da stavimo u zamrzivač. Sve je pocrnelo, povuklo dim i to je neupotrebljivo. Ni kerovima ne znam da li to smem da dam. I koliko mesa ste bacili? Ne znam da procenim ali sve je bilo puno jer 5 svinja smo klali - ispričala je Nikoleta Gaković.

Temerinci su, čini se, nekako olako prešli preko ovog ozbiljnog problema. Ipak lekar opšte prakse i osoba koja je stalno u kontaktu sa pacijentima Tanja Radovanović kaže da je situacija sve samo ne za potcenjivanje.

- Kod požara kao što je ovaj gde je gorelo skoro 4 hektara goreli su i drugi ostaci komunalnog otpada koji je različitog sastava. Pored ugljen dioksida oslobađala su se toksična jedinjenja a sve to deluje na sve u neposrednoj okolini požara. Te toksične materije deluju i na kardiovaskularni sistem stvaranjem mikrotromboza i mogu da dovedu do komplikacija - rekla je doktorka Tanja Radovanović.

I dok smo mi bili na terenu, požar je bio aktivan. Ali to nije bilo dovoljno da spreči da kamioni i dalje dovoze smeće iz okolnih mesta.

- Tim materijama nisu bili izloženi samo oni u neposrednoj blizini nego i građani Temerina. Danima se širio neprijatan miris. Najbolje bi bilo da do ovoga uopšte nije došlo. Mislim da je trebalo ipak proglasiti vanrednu situaciju u opštini Temerin i ljude i životinje evakuisati. Ljude koji imaju plantaže obavestiti o tome da je velika koncentracija toksičnih materija u vazduhu - ispričala je doktorka Tanja.

Inače ova deponija do pre 10 godina bila je sanitarna i po svim ekološkim standardima, kaže nam Nemanja Obradović iz Ekološke inicijative Temerin. Ali, je za samo nekoliko godina postala ozbiljan ekološki problem.

- Posle samo dve godine situacija se pogoršala. Deo po deo stvari je otkazivao. 2016. je kompaktor koji je u njihovom vlasništvu se pokvario, do danas nije popravljen, da otpad melje da se izbegne metan i opasni gasovi.

Dok smo razgovarali iza nas je tek jedan bager pokušavao da sanira požar.

- Kamioni koji dolaze putem oni dovoze đubre iz okolnih mesta a onaj bager ustvari pokušava da taj požar ugasi? Oni pokušavaju to da zgrnu zemlju, onaj deo koji je zahvaćen požarom. Ovo je sad trka sa vremenom, ljudi su više od 10 dana izloženi ovom požaru. Oni moraju hitno da nađu mehanizaciju koja će ovo da ugasi do kraja. I to može da se uradi u par dana ili da traže okolni gradovi da im pomognu sa mehanizacijom da oni ovaj problem reše.

Zagađenje sa deponije širilo se početkom juna vazduhom. Ono što nažalost malo ko primećuje je da se još opasniji otpad odavde raznosi vodom.

- Pošto mi nemamo kanalizaciju mi smo prinuđeni da cisterne izvlače fekalije. To donose ovde na tečnu deponiju koja je u okviru deponije. Oni tu tečnu deponiju puštaju u ovaj kanal. Godinama se ne vodi računa o životnoj sredini i ovaj kanal pati. On je pritoka Jegričke, Tisa pa Dunav, zagađujemo ceo ekosistem - kaže Nemanja Obradović.

Nesanitarne deponije poput ove u Temerinu crna su tačka na karti Srbije. To nije problem drugih. To je sramota svih nas i upozorenje da ćemo uskoro svojoj deci morati da odgovorimo na mnoga teška pitanja.

