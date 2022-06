TO ZA OBILIĆA NIJE TAČNO: Najkontroverzniji dijalog u srpskoj kinematografiji OVAKO JE IMAGINARNI LIK SRUŠIO LAŽI O SRBIMA

Jedan od najkontroverznijih, ali i jedna od scena koje su najviše pažnje, sa pravom, izazcvale u našoj javnosti je i scena u kojoj pukovnik Vranić i njegova izabranica učiteljica Dunja pričaju o istoriji, Kosovskom boju i Vidovdanu.

Naime, u toj sceni pukovnik Vranić priča učiteljici o istoriji, ali ne preisivačkoj, nego istoriji sa argumentima i činjenicama, navodeći da Miloš Obilić nije na prevaru ubio turskog sultana, već u borbi, kao i navodeći znanje, umeće, strategiju srpskih oficira, ali skrećući pažnju i na druge važne istorijske podatke.

DIJALOG VRANIĆA I UČITELJICE U SERIJI "MOJ ROĐAK SA SELA"

-Vranić: To za Obilića nije tačno. Ni za sultana.

Učiteljica: hoćeš da kažeš da su me pogrešno učili u školi?

Vranić: Pa pogrešno su te učili.

Učiteljica: Pa sad ja decu pogrešno učim?

Vranić: Ne prebacujem ja tebi. Nisi znala, ne znaš ni sad.

Učiteljica. Šta nije tačno?

Vranić: To sa sultanom. "Od učkura do bijelog grla", baš je sultan vezivao učkur. Ali, dobro. to je narodno predanje. To je u redu. Slab i siromašan, nema oružja do lukavstva. I samo u njega veruje. Zato je pesnik i smislio priču o prevari. Ili, da se izrazim moderno, o atentatu na cara. Ali, nije bilo tako. Nije bilo prelaska na Osmansku stranu, nije bilo predaje, niti ubistva "dok mu ljubi odeću". Srbe su vodili oficiri koji su znali veštinu ratovanja. Pisali su i govorili grčki, služili se latinskim, mnogi i turskim jezikom. Pred bitku sa Osmanlijama izabran je grupisani juriš konjice, na način na koji je to izveo Aleksandar Makedonski u bitkama kod Isa i Gaugamele. Konjica juriša na jednu tačku, tamo gde se vidi carev steg ili zastava njegove garde. I juriša se iz sve snage. Bez straha od smrti i sa verom u pobedu. zamisli nekoliko tona živo mesa galopira u jednu tačku u protivničkom zidu. U bici koju spominješ je predvodio Miloš Obilić, a sultan je poginuo u borbi. Nije ubijen na prevaru. Obilić je bio vitez Reda Zmaja, koji je osnovan u 13, a ne u 15. veku kao što to tvrdi lenja i prepisivačka istorija. Svi Nemanjići su pripadali Redu Zmaja - organizaciji za odbranu krsta. Ako nekad baciš pogled na grb Nemanjića videćeš zmaja koji se obavija oko štita sa belim orlovima.

foto: Printscree Youtube

Znaj je simbol božanskog, jer predstavlja spoj zemlje i neba - zmiju i pticu. Još korak unazad od je prikriveni oblik Bele boginje, stvoriteljke svega. Učesnici bitke su bili obrazovani oficiri koji su čitali karte, poznavali astronomiju i matematiku, filozofiju, strategiju. Mogli su da nacrtaju skicu bilo koje bitke iz antičkih vremena, kod Termopila, Salamine, Maratona, Ise. Isto je važilo i za oficire na Osmanlijskoj strani. Učiteljica: Pa dobro, a što nas ovako uče u školi?

Vranić: Ne znam...