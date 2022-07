MRKA KAPA! Stručnjaci otkrili da li pojeftinjuju nekretnine u Srbiji zbog PADA CENE ČELIKA NA SVETSKOM TRŽIŠTU (FOTO)

Na svetskom tržištu poslednje dve nedelje primetan je veliki pad cene rude gvožđa, koja, prema podacima sa sajta Tradingeconomics, košta 117 dolara po toni, a 8. juna koštala je je 142,4 dolara za istu količinu. Kako je zbog pandemije, ali i ukrajinske krize bilo velikih skokova cena rude gvožđa, odnosno čelika, to se osetilo i u Srbiji, zbog čega je, između ostalog, došlo i do skoka cena nekretnina u novogradnji.

Sada kada se na globalnom nivou dešava pojeftinjenje, potražili smo odgovore od stručnjaka da li ćemo konačno osetiti i pad cene kvadrata u Srbiji. Međutim, oni sa kojima je Kurir razgovarao nisu optimistični po tom pitanju i mišljenja su da bi trebalo da budemo srećni ako cene budu stagnirale.

Davorka Tasić, licencirani agent za nekretnine, kaže da se pojeftinjenje na ovom tržištu zasad ne može očekivati.

Davorka Tasić foto: Privatna arhiva

- Oni koji sada zidaju već su materijale nabavili po visokim cenama, pa se za one novogradnje koje su sada u toku ne mogu očekivati niže cene. U budućnosti, neko ko sada kupuje materijale i po tome kalkuliše troškove, može da snizi cene. Trenutno je primetna stagnacija cena, a budućnost se ne može predvideti, kao ni kretanje cena tih repromaterijala. Svakako, cene neće skoro padati, barem sigurno ne šest meseci, posebno zato što je euroribor u skoku prvi put posle osam godina, zbog čega će poskupeti kamate na kredite. To će mnoge obeshrabriti da podignu stambeni kredit ako su planirali - kaže Tasić za Kurir i dodaje da će tražnja za nekretninama svakako biti smanjena, pa to možda i može da utiče na cenu nekretnina.

Aleksandar Stevanović Cene lakše idu naviše nego naniže Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da ima šansi za pojeftinjenjem, s tim što u tome postoji jedna začkoljica. - Cene imaju jednu osobinu - mnogo lakše idu naviše nego naniže. Međutim, nisu samo cene materijala pogurale cene nekretnina, tako da ćemo, ako dođe do trajnijeg smanjenja cena sirovina, sigurno svedočiti kraju rasta realnih cena nekretnina, a da li će biti i pada realnih cena, to je već malo nategnutije pitanje.

Procenitelj i stručnjak za nekretnine Milić Đoković kaže da pad cena sirovina može da dovede do blagog pada cena nekretnina, ali da to ne može biti više od pet odsto, i to samo ukoliko nekoliko investitora spusti cene, a ostali krenu da ih prate. Naš sagovornik mišljenja je da cena gvožđa nije to što diktira cene nekretnina.

Milić Đoković foto: Printscreen

- Cena materijala je iskorišćena za podizanje cena, ali neće biti za sniženje. Trenutni trendovi nisu ohrabrujući. Neće biti spuštanja, ali imamo smirivanje tržišta, koje je već aktuelno. Ako pada i bude, on će se desiti krajem novembra-decembra 2023. godine, mada bi se to pre moglo nazvati smirivanjem cena, a ne nekim drastičnim pojeftinjenjem. Niže cene mogu da se očekuju na lokacijama koje su prezasićene novogradnjom - rekao je on i podsetio da materijali u cenu kvadrata ulaze samo 20 odsto, kao i da gvožđe nije jedini materijal koji se koristi:

Gradilište / Ilustracija foto: Shutterstock

- Skočile su i cene nafte, plastike, boja, šrafova, svega, kao i cena radne snage... Nije stan samo gvožđe. U njegovu cenu ulaze i keramika, parket, papirologija, dozvole. Tako 25 odsto ide, na primer, na plac i papire, 15 odsto za završne radove i slično...

Inače, prema podacima sajta Tradingeconomics, čelik je juče beležio pad cene za 6,22 odsto, dok je na mesečnom nivou jeftiniji za 8,26 odsto, rude gvožđa pojeftinile su za 3,67 odsto, a mesečni pad koji im se beleži čak je 17,48 odsto.

foto: Printscreen

Bakar je jeftiniji za 1,09 odsto, dok je na mesečnom nivou taj procenat 19,37. Bitumen i nikl beleže slična pojeftinjenja, bitumen je pojeftinio za 3,19 odsto, a nikl za 3,87 odsto. Bitumen na mesečnom nivou inače beleži pojeftinjenje od 2,60 odsto, a nikl od čak 22,43 odsto.

foto: Printscreen

Suzana Trajković

