U SRBIJI KABRIOLET MOŽETE DA KUPITE VEĆ ZA 600 EVRA! Ko ima para, može da pazari i neki koji košta KAO STAN U CENTRU BEOGRADA

Leto je sezona za one ljubitelje hedonizma koji vole vetar u kosi i zato kupuju automobile kojima se može spustiti krov, a čije su cene vrlo šarenolike na oglasniku Sasomange.rs

Leto je, a za ljubitelje hedonizma i vetra u kosi je i vreme za kupovinu kabrioleta.

Oni su građanima Srbije uvek drugo, zamensko vozilo, koje je tu za zabavu i izmamljivanje pogleda, a može se pazariti već od 600, pa sve do 100.000 evra!

Dakle, ima ih za svačiji džep!

Mladen Vučićević, koordinator oglasnih savetnika za auto-moto nautiku s portala Sasomange.rs, ističe da ova vozila podjednako vole i muškarci i žene, i da je leto vreme kada se oni najviše kupuju, iako su zimi znatno povoljniji.

foto: Kurir

- Najjeftinije modele kabrioleta možete pronaći za 600 do 1500 evra, i to "folksvagen golf" i "fijat punto kabrio". Cena za "folksvagen golf 3" snage 1.900 kubika je 600 evra, ali je u njega, kako je prodavac naveo, potrebno ulaganje estetski. On ovaj auto koji je 1998. godište menja i za delove, ako se ne proda. Drugi jeftiniji auto je "fijat punto" od 1.200 kubika, iste starosti, s tim što je njegova cena 1.100 evra - kaže Vučićević. Tako sa ovako niskim cenama svako može biti viđen u kabrioletu, koji je svakom kupcu, kao što rekosmo, drugo vozilo, sezonsko, koje zimu provodi u garaži, a koristi se samo preko leta.

Retro stil Oldajmeri po dogovoru Naravno, uvek ima i onih ljubitelja oldajmera koji jednostavno vole da neguju taj retro stil, te i za njih ima kabrio verzija automobila. - Na oglasniku Sasomange prodavci ih uglavnom nude po ceni po dogovoru, a tu su "ford mustang", koji liči na onaj iz holivudskih filmova, a koji je i dalje u voznom stanju iako je 1965. godište. Takođe, u voznom stanju ima i "mercedes SL450" iz 1973. godine, kao i "trijumf herald", koji je proizveden 1959. godine. Tu je i čuveni "rols-rojs kornič" iz 1971. godine, koji takođe može da se vozi - navodi naš sagovornik.

Ford mustang foto: Sasomange

Za malo bolji automobil ipak je potrebno izdvojiti više novca.

- Naša preporuka je da, ako želite da kupite kabriolet za tri-četiri sezone odaberete neke zaista dobre primerke sa sajta Sasomange u cenovnom rangu od 2.000 do 5. 000 evra, a među njima su vozila raznih proizvođača - kaže on, navodeći detaljno čega sve u ponudi ovaj oglasnik ima. Tako se može pazariti "reno megan" 1,9 kabriolet, koji je uvezen iz Austrije i košta 2.150 evra, ali i "sitroen c3 plurijel" 1,6, koji je malo skuplji i košta 2.300 evra. Ko ima da doda još malo novca, preko oglasnika ima i auto "opel tigra" od 1.300 kubika, koji je 2005. godište i košta 2.650 evra, dok za još noviji auto - 2007. godište, a u pitanju je "ford fokus" treba da odvojite 2.850 evra.

Kad sezona prođe Gde spavaju kabrioleti preko zime? Kabrioleti su, prema rečima Mladena Vučićevića, koordinatora oglasnih savetnika za auto-moto nautiku s portala Sasomange.rs, najčešće takozvano drugo iliti letnje vozilo, koje je samo po sebi atraktivno i služi za zabavu. - Ova vozila se zimi garažiraju, a zima je upravo i period koji je najpovoljniji i za njihovo servisiranje, ali i kupovinu. Kada ih garažiraju, vlasnici ih uglavnom tada i popravljaju ako je to potrebno, a kod njih su generalno najčešći problemi koje mogu imati propuštanje vlage, a u zavisnosti od štete koju vlaga napravi, i samo servisiranje varira, pa treba biti oprezan s kabrioletima i kada se kupuju jer mogu imati skrivene nedostatke.

Za one koji to sebi mogu da priušte, kabrio verzija na sajtu Sasomange ima i velike ponude vozila, od kojih pojedinima cena ide i od 50.000 do 100.000 evra.

- Za one sa dubljim džepom u ponudi imamo "BMW M850i x drajv konvertibl B&W" od 4.395 kubika, koji je 2019. godište i košta 99.500 evra. To nam je najskuplji primerak na oglasniku. Odmah u stopu sa cenom ga prati "porše Bokster" 2,0 star samo godinu dana, dakle godina proizvodnje mu je 2021. godina, i i dalje je u fabričkoj garanciji, a košta 83.990 evra. U ponudi je i "mercedes benc E 53 AMG kabrio 4MATIC" od 3.000 kubika starosti tri godine, cene 78.500 evra. Oni koji bi pak da se provozaju u "jaguaru", u ponudi za 58.990 evra imamo "jaguar F-tajp R-dajnamik" - kaže naš sagovornik.

Suzana Trajković

