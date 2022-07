U SRBIJI 2021. UMRLO 74.000 LJUDI VIŠE NEGO ŠTO JE ROĐENO: To je najveća razlika u poslednjih 30 godina

negativan prirodni prireštaj u Srbiji, Foto: Think

U Srbiji je tokom 2021. godine umrlo duplo više ljudi nego što je rođeno beba, a razlika između broja preminulih i rođenih je najveća u poslednjih 30 godina, naglašavaju stručnjaci za demografiju.

- U Srbiji je 2021. godine, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), zabeležen negativan prirodni priraštaj od 74.442, pošto je tokom godine rođeno 62.180 beba, a umrlo je 136.622 ljudi.

Najviše dece se rodilo u julu, septembru, oktobru i novembru, prosečna starost žena pri rođenju deteta bila je 30,1 godina, a pri rođenju prvog deteta 28,7 godina. Od ukupno 136.622 umrla, većina su bili muškarci - 51,2 odsto, a prosečna starost umrlih bila je 75,2 godine - navodi se u izveštaju RZS.

I predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je pomenuo da "ne možemo da preživimo ako ne budemo imali dece, ako nemamo one koji će da produže život državi".

- Nemamo kome da ostavimo zemlju - rekao je Vučić.

Da su ovi podaci alarmantni za budućnost našeg naroda, potvrđuje za Kurir demograf Goran Penev, koji ističe da smo prošle godine imali rekordnu razliku, pre svega zbog ogromnog povećanja smrtnosti, koja je bila najveća tokom 2020. godine, ali se preslikala i na 2021. godinu.

- Zbog toga treba sagledati obe komponente, i rađanje i umiranje. Pre deset godina ta razlika je u našoj zemlji bila oko 30.000, 2020. godine preko 50.000 i sada preko 74.000. Treba raditi na smanjenju smrtnosti pre svega, ali isto kao što treba uticati na podsticanje rađanja.

Stanje u regionu za 2021. godinu Država Broj preminulih Broj rođenih Razlika Hrvatska 63.611 36.478 -27.133 Mađarska 155.000 93.000 -62.000 Rumunija 334.832 179.854 -154.978 Severna Makedonija 7.427 4.009 -3.418 Albanija 30.580 27.283 -3.287 Crna Gora 9.152 7.033 -2.119 Bosna i Hercegovina *2020. 44.427 27.255 -17.172 Republika Srpska *2020. 16.582 9.161 -7.421

Poslednjih 65 godina nemamo dovoljno rađanja za zamenu generacija, što bi se reklo da žena treba da rodi jedno dete za sebe, a drugo za partnera. Benefiti za mlade žene i majke su uvek dobra stvar, ali nisu i presudna. Žena se na rađanje ne odlučuje samo zbog ekonomskih prilika - kaže Penev.

Gordana Plemić iz udruženja Roditelj kaže za Kurir da često možemo da čujemo da mlade žene ne žele da rađaju i da nam je zato ovakva situacija.

BROJKE 28,7 prosečna starost prvorotki

30,1 prosečna starost žena pri porođaju

- Često kažu da žene jure karijeru i da im je to na prvom mestu, ali to nije tako. Udruženje je dobijalo mnogo poziva mladih mama koje su nakon porodiljskog dobile otkaz ili su prebačene na niže pozicije, koje su manje plaćene od one na kojoj su bile pre odlaska.

Uzroci smrtnosti Bolesti sistema krvotoka - 56.610 ljudi

Bolesti u vezi s koronom - 27.742 ljudi

Tumori - 20.609 ljudi * izveštaj RZS za 2021.

To je slika koja je bila prisutna kod nas i koja je veoma obeshrabrujuća. Treba raditi na sistemima koji treba da podrže roditeljstva, žene su zbog toga prepuštene same sebi i sklone su strahovima. Na njihovu odluku o rađanju utiču klima i sigurnost u društvu, situacija u svetu, pandemija, rat, kriza - kaže Plemićeva i dodaje:

Drastičan pomak Pre 10 godina razlika bila 30.000 Penev ukazuje na veliki porast razlike između broja umrlih i rođenih u poslednjoj deceniji. Pre deset godina ona je iznosila oko 30.000, odnosno toliko je bilo više preminulih, 2020. preko 50.000 i sada preko 74.000.

- Takođe, dobijali smo mnogo poziva žena koje su imale problem oko obračuna porodiljskog bolovanja. S jedne strane imamo mnoge novčane pomoći za mlade mame, to je za svaku pohvalu, ali to im očigledno ne uliva sigurnost.

Benefiti od države od 1. januara 2022. godine za mlade mame 300.000 dinara za prvo dete, isplaćuje se jednokratno

266.117 dinara za drugo dete, u 24 jednake mesečne rate po 11.088 dinara

1.596.704 dinara za treće dete, u 120 jednakih mesečnih rata po 13.306 dinara

2.395.057 dinara za četvrto dete, u 120 jednakih mesečnih rata po 19.959 dinara

20.000 evra subvencija za kupovinu stana ili izgradnju kuća za mlade majke

Treba promeniti sam taj odnos prema ženi, ne sme joj se postaviti pitanje na razgovoru za posao da li planira porodicu, a ako planira, ništa od posla. Zbog toga što pre treba uvesti olakšice za poslodavce, koji će imati koristi i zadržati na radnom mestu ženu sa istim prihodom, što će verovatno i podstaknuti žene na rađanje.

Predlog pomoći majkama Zaštita od gubitka posla Institut za razvoj i inovacije iz Beograda predstavio je početkom juna predlog mera pomoći majkama koje predviđaju naknade tokom porodiljskog odsustva i poreske olakšice na zarade posle porođaja. Navedeno je da država porodiljama subvencioniše obavezne doprinosa za socijalno osiguranje kako bi se zaštitile majke od gubitka posla posle povratka s porodiljskog ili odsustva zbog nege deteta. Subvencionisanje bi trajalo tri godine i država bi u prvoj godini subvencionisala 65 odsto, u drugoj 60 odsto, a u trećoj 50 odsto doprinosa. Takođe, tri godine od povratka na posao s porodiljskog ili odsustva radi nege deteta poslodavac bi plaćao doprinose za socijalno osiguranje umanjene za iznos subvencija.

Prema podacima udruženja Mame su zakon, trećina žena koje se u Srbiji godišnje porode su nezaposlene ili ekonomski neaktivne.

