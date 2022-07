SVAKI PETI PAR IMA PROBLEM SA POTOMSTVOM! Krstić za Kurir TV o odluci kojom se produžava vantelesna oplodnja OVO JE VELIKA VEST

Vlada Republike Srbije usvojila je izmenjenu Uredbu o planu zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2022. godinu, kojom će biti omogućena vantelesna oplodnja ženama starosti do 45 godina, umesto do 43, kao što je bilo do sada. Ovom odlukom omogućeno je većem broju žena, u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, da putem veštačke oplodnje finansirane iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, dobiju prvo ili drugo dete do 45 godine starost.

foto: Profimedia

Voditeljku Milicu Marković interesovalo je sa kojim procentom se naša zemlja suočava.

- Nažalost sa velikim procentom. Kažu da svaki peti par ima problem sa začećem. Mislim da je ovo velika vest za žene. Međutim u medicini ograničenje po pitanju vremenskih granica i da li je nešto besplatno ili nije je tema za sebe. Mada šta ćemo da radimo sa ženama koje imaju 45 godina i 1 dan. Uvek će biti onih kojima će i taj jedan dan značiti - rekao je Krstić.

foto: Kurir Televizija

- Postupak je ograničen, skup i neizvestan. Mada jedan ogroman broj žena ima šansu da se ostvari kao roditelj. Nama i tih 30% uspešnosti daje taj vetar u leđa. Kant je jednom rekao da je jedina definicaja ljubavi da je nešto bezuslovno. Plašim se da će puno biti nezadovoljna, ali svesni činjenice da je teška ekonomska situacija. Svi bi trebalo da pokušamo i damo sve od sebe da bi taj procenat bio što veći - rekao je Krstić.

Jadranka Sekerić se dugo borila da dođe do pomeranja starosne granice sa 43 na 45 godina. Ona je ovom prilikom u uključenju za Puls Srbije na Kurir televiziji istakla nešto našta bi žene trebalo da obrate najviše pažnje da obrate.

00:29 Jadranka Sekerić: Obratite pažnju na OVO

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:30 VANTELESNA OPLODNJA: Starosna granica pomerena na 45 godina