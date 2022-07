UPALJEN METEO ALARM ZBOG GRMLJAVINE Osveženje najpre stiže u ove delove Srbije! Evo kada se vraćaju vrućine, biće i do 40 stepeni

U Srbiji će danas posle oblačnog jutra biti sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu mogući pljuskovi s grmljavinom.

foto: Printscreen/RTS

Jutarnja temperatura od 12 do 19, a najviša dnevna od 28 do 32.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severozapadni.

U Beogradu pre podne umereno oblačno i suvo. Posle podne sunčano.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna oko 29.

Povolјna situacija doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje mentalno nestabilnim osobama.

Upaljen meteo alarm

Žuti meteo alarm danas je zbog grmljavine upaljen za područje jugozapadne Srbije, kao i za teritoriju Kosova i Metohije.

foto: Printscreen/RTS

To znači da vreme može biti opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na sajtu RHMZ.

Vreme narednih dana

U ponedeljak jutro relativno sveže, a tokom dana pretežno sunčano i bez velike vrućine sa malo oblaka. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna od 29°C na severu Vojvodine do 32°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C.

Od utorka svakim danom sve veća vrućina, a najveća u idući četvrtak, petak i subotu, kada će temperatura prelaziti 35°C, a ponegde dostizati 40°C.

(Kurir.rs)