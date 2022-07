METEOROLOG NAJAVIO NOVI TOPLOTNI TALAS, ALI I OSETNO OSVEŽENJE POSLE OVOG DATUMA: Stižu nam temperature do 38 stepeni!

Meteorolog Marko Čubrilo je na svom Fejsbuk profilu najavio kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu.

"Pojačnje vetra će biti posledica premeštanja hladnog fronta koji će se uglavnom premestiti severnije od nas, ali će biti dovoljno jak da na zapadu, severozapadu i severu regiona uslovi lokalnu destabilizaciju atmosfera koja bi u noći ka suboti i u subotu pre podne zapadu i severu Hrvatske, možda ponegde severu BiH, Vojvodini i zapadu Srbije lokalno donela grmljavinske pljuskove i moguće vremenske nepogode uz prolazno jak do olujan, severozapadni vetar", napisao je meteorolog i dodao:

"Danas pre podne oslabljenje nestabilnosti bi se javile ponegde i nad središnjom i istočnom BiH kao i nad središnjom i istočnom Srbijom, ali bi uglavnom bile retke i slabe. U subotu posle podne lokalnih pljuskova bi moglo ponegde biti i nad središnjom BiH, jugozapadom Srbije i severom Crne Gore.

foto: Printscreen/Facebook/Marko Čubrilo

Prema njegovim rečima "u subotu će maksimum biti od +27 na krajnjem severozapadu Hrvatske do oko +33 na jugu regiona, a u nedelju uglavnom do +26 do +30 stepeni Celzijusa, osim uz obalu Jadrana gde će ostati vrlo toplo".

"Početkom nedelje noći prijatne i sveže, a tokom dana maksimumi od +27 do +32 stepena Celzijusa. Drugi deo sledeće nedelje odnosi jače otopljenje i prave julske vrućine uz maksimume od +33 do +38, a lokalno i oko +40 stepeni Celzijusa.

foto: Shutterstock

Operativni i kontrolni proračuni GFS-a i ECMWF-a oko 25.07. simuluraju novo, osetnije osvežeje, ali to je za sada samo početni signal i videćemo kako će se u narednim danima on razvijati.

Posle toplog dana u toku noći ka suboti na severu i zapadu regiona nestabilno uz prolazno vrlo jak severozapadni vetar. Za vikend prijatno bez velike vrućine", najavio je meteorolog.

Kurir.rs