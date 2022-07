EKSTREMNO VISOKE TEMPERATURE! RHMZ UPOZORAVA: Upaljen meteo alarm za celu Srbiju! Ovde se očekuju pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Uveče i tokom noći na severu naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab do umeren uglavnom severni. Najniža temperatura od 12 na jugu do 21 u centralnim i severnim predelima, a najviša dnevna temperatura od 33 do 35. Zbog visokih temperatura upaljen je i meteo alarm.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu sunčano i veoma toplo vreme.

Tokom noći umereno naoblačenje sa mogućom kišom lokalno.

Vetar slab do umeren uglavnom severni. Najniža temperatura od 18 do 21, a najviša dnevna temperatura oko 35.

foto: Printscreen/RHMZ

RHMZ najavio je visoke temperature koje se danas očekuju u Srbiji.

"Danas u svim krajevima Srbije, a u subotu još na jugu i istoku zemlјe veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 32 do 35 °C. U nedelјu temperatura u padu", navodi se na sajtu RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Zbog visokih temperatura ali i grmljavine na celoj teritoriji Srbije danas je na snazi žuti meteo alarm.

foto: Printscreen/RHMZ

To znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navedeno je na zvaničnom sajtu RHMZ.

Zbog grmljavine i visoke temperature žuti meteo alarm na snazi je na teritoriji Bačke, Banata i Srema, dok je u ostalim delovima zemlje zbog ekstremno visokih temperatura.

Visok UV indeks zračenja u celoj Srbiji

UV indeks ima 11 podeoka. Do 2 je nizak, od 3 do 5 je umeren i žut, od 6 do 7 je visok i narandžast, od 8 do 10 vrlo visok i crven, a od 11 i više ekstremno visok i to je ljubičasta zona.

foto: Printscreen/RHMZ

Sem Palića gde je danas UV indeks 7 (visok), u ostalim delovima Srbije UV indeks zračenja biće vrlo visok (između 8 i 9)

(Kurir.rs)