OVO JE TAČNA PROGNOZA DO KRAJA LETA! Stiže najduži tropski talas, noći će opet biti vrele, a evo kad ćemo tek moći da ODAHNEMO

Srbiju do kraja leta očekuje još nekoliko tropskih talasa sa temperaturama koje će prelaziti i 40 stepeni, a najveći i najduži nas očekuje već u drugoj polovini jula i početkom avgusta!

Meteorolog i profesor geografije iz Novog Sada Marko Čubrilo nema dilemu da će ovo leto biti prilično toplije od proseka.

- Posle vrelog talasa koji je iza nas najtopliji bi trebalo da budu kraj jula i prva nedelja avgusta. Prema sadašnjim modelima prolazno osveženje se očekuje posle 10. avgusta dok je krajem jula moguć kratkotrajni pad temperature - kaže Čubrilo.

Sledi pakao barem do kraja jula

Drugi tropski talas praktično će početi već za nekoliko dana.

- Posle 16. jula, pa sve do oko 26. jula, a možda i duže, očekuje nas toplo i ekstremno toplo vreme uz maksimume koji će se kretati od 31 do 37 stepeni, a lokalno i oko 40 stepeni Celzijusa. Noći će ponovo postati neugodno tople i minimumi često neće padati ispod 24 stepena - upozorava Čubrilo.

Dodaje da će tek posle 25. jula biti moguće kakvo-takvo osveženje koje neće dugo trajati. A pitanje je i koliko će se osetiti.

foto: Zorana Jevtić

- Slede nam nove velike vrućine. To će biti drugi, ali gotovo sigurno ne i poslednji vreli talas ovog leta. Osim vrućine u predelima gde je kiše bilo vrlo malo ili je uopšte nije bil, nastavlja se katastrofalna suša - navodi Čubrilo.

Osveženje tek oko 10. avgusta

Tropski talas će se praktično "preliti" iz jula u avgust.

- Početkom avgusta nas očekuje ponovo toplo vreme uz maksimume od oko 35 stepeni Celzijusa. Negde između 9. i 16. narednog meseca može se očekivati izraženije osveženje uz temperature u granicama proseka ili malo ispod njega uz češću pojavu kiše i pljuskova - kaže Marko Čubrilo.

Drugi deo avgusta bi trebalo da obeleži stabilnije i toplije vreme.

Topao i septembar Septembar je tradicionalno prelazni mesec iz leta u jesen. - Jako je daleko za neka preciznija predviđanja, ali u ovom momentu stoji signal da bi posle svežeg i kišovitog prvog dela meseca drugi deo mogao doneti sunčanije vreme uz temperature oko ili malo iznad proseka - navodi Čubrilo.

- Maksimumi, ipak, uglavnom više ne bi prelazili vrednosti od oko 32 stepena, uz svežije noći, dok se prema kraju meseca ili početkom septembra očekuje jače zahlađenje koje bi označilo kraj "pravog" leta uz znatno niže temperature i kišu povremeno - jasan je Marko Čubrilo.

RHMZ najavio vrućine za avgust

Da bi avgust trebalo da nam donese velike vrućine govori i najnovija prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.

- Očekuje se topao avgust sa srednjom temperaturom vazduha iznad višegodišnjeg proseka i sa odstupanjem od oko tri stepena. Srednja avgustovska temperatura vazduha imaće vrednosti od 23 do 25 stepeni u nižim predelima, a u brdsko-planinskim od 16 do 20. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za avgust biti od 31 do 33 u nižim predelima, u planinskim od 20 do 26, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od 17 do 20, a u planinskim od 11 do 15 stepeni. Očekuje se da će broj tropskih dana biti u intervalu od 11 do 17 i to 12 u Beogradu i nižim predelima, a na planinama do osam - stoji u prognozi RHMZ.

Meteorolozi dodaju da se tokom avgusta prognozira količina padavina u domenu prosečnih vrednosti u većem delu Srbije dok se na severu i delu centralne i istočne Srbije očekuje deficit padavina.

Rekord iz 2007. godine Najtopliji dan u Srbiji od kada se vrše meteorološka merenja bio je 24. jul 2007. godine kad su skoro svuda zabeležene rekordne temperature. Tada je u Smederevskoj Palanci izmereno 44,9 stepeni, a u Beogradu "samo" 43,6 stepeni.

- Prognozira se da će srednja avgustovska količina padavina u nižim predelima biti od 40 do 65 mm, a na planinama od 60 do 80 mm, lokalno i više usled očekivanih konvektivnih razvoja. Očekuje se da u avgustu broj dana sa padavinama u nižim predelima bude od sedam do deset dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 12 - navode meteorolozi.

Od početka meteorološkog leta (1. jun) već smo imali 21 tropski dan sa temperaturama od 30 i više stepeni od kojih čak 12 vezanih krajem juna i početkom jula.

Najtopliji u Beogradu je bio 1. jul kada je živa u termometru dostigla 37. podeok na Celzijusovoj skali.

(Kurir.rs/Blic)