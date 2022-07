METEOROLOG NAJAVIO 2. VELIKI TOPLOTNI TALAS: Posle osveženja skok temperature za više od 10 stepeni! NEPRIJATNO VRUĆE NOĆI

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je vremensku prognozu za naredni period i najavio novi toplotni talas.

"U nedelju će se tokom dana preko regiona premeštati još jedna frontalna zona koja će nam doneti promenljivo oblačno i vetrovito vreme, posebno na severu regiona. Rano ujutro vrlo slabe, prolazne, kiše može biti na krajnjem severoistou regiona, dok nad središnjim i istočnim predelima BiH, severom i severozapadom Hrvatske, nad većim delom Srbije i sveru C.Gore u nedelju tokom dana može biti retkih lokalnih pljuskova ponegde. Duvaće umeren i jak, sredinom dana na severu regiona na mahove i veoma jak severozapadni vetar sa udarima i do oko 20m/s. Duž Jadrana pretežno sunčano ali vetrovito uz buru i severozapadni vetar. Dnevni maksimum do +18 do +25 stepeni Celzijusa" napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu.

Početak nedelje nestabilan

"U ponedeljak i dalje vetrovito uz promenjljivo oblačno i relativno sveže ali najverovatnije suvo. Duvaće umeran i pojačan, severozapadni vetar koji će krajem dana biti u slabljenju. Dnevni maksimum još malo niži u odnosu na nedelju i trebao bi se kretati od +16 do +23 stepena Celzijusa. Uveče razvedrvanaje tako da će noć ka utorku biti vrlo sveža uz minimume koji će uglavnom biti ispod +15 stepeni Celzijuaa, više od 800 metara nadmorske visine i ispod +10, a u kotlinama viših planina i ispod +5 stepeni Celzijusa tako da nad područjem Peštera, višim kotlinama severa Crne Gore, višim planinama središnje BiH i Šarskim prostorom može biti i prizemnog mraza. Tokom dana u utorak pretežno sunčano i malo toplije uz dnevni maksimum do oko +26 stepeni Celzijusa" navodi Čubrilo.

foto: Zorana Jevtić

Ona naglašava da sa jačanjem anticiklona od srede sledi stabilizacija i dalje otopljenje.

"Do petka će još noći uglavnom biti prijatne uz minimume ispod +20 stepeni Celzijusa (osim duž Jadrana), dok će maksimumi u petak već često biti oko +34 stepena Celziusa. Dotok toplog, subtropskog, vazduha će se nastaviti i za dolazeći vikend kada će noći postati neprijatno tople uz minimue koji će sve češće ostajati preko +22 stepena Celzijusa, dok će maksimumi ponegde biti i oko +38 stepeni Celzijusa. Prema trenutnoj snoptici sve do oko 25.07. a možda i koji dan duže bi se zadržalo veoma do ekstremno toplo vreme bez padavina. Jedino oko 18.07. može doći do manjeg popuštanja vrućine uz lokalnu destabilizaciju atmosfere", najavio je meteorolog.

Drugi veliki toplotni talas

"Ovo će biti drugi veliki topao talas ovog leta uz visoke maksimume u suvo vreme, što će samo pogoršati već jako lošu situaciju sa rezervama vlage na severu regiona u sigurno će u velikoj meri umanjiti,a negde u prepoloviti ovogodišnji rod kukuruza. Uživajte u aktuelnom osveženju koje će nas pratiti do oko 16.07. nakon čega sledi barem desetak dana velikih vrućina", zaključio je on.

(Kurir.rs)