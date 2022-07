RHMZ IZDAO DVA UPOZORENJA, OČEKUJU SE OBILNE PADAVINE: Ovaj deo Srbije će posebno biti na udaru! Evo šta nas čeka za vikend (FOTO)

U Srbiji će tokom jutra biti oblačno sa kišom, pre podne očekuje se prestanak padavina na severu, posle podne u centralnim, a uveče i u ostalim krajevima.

foto: RHMZ Printscreen

Republički hidrometeorološki zavod navodi da se više padavina očekuje ujutru i pre podne na jugoistoku i istoku zemlje gde su mogući i pljuskovi sa grmljavinom.

RHMZ upozorava i na veliku količinu padavina na jugu i istoku Srbije u prvom delu dana gde se lokalno očekuje količina padavina veća od 30 mm za 12 h. Posle podne slablјenje intenziteta, a uveče i prestanak kiše.

foto: RHMZ Printscreen

Takođe, na Savi kod Sremske Mitrovice i Šapca vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

foto: RHMZ Printscreen

Zbog onilnih padavina i vremenskih nepogoda, narandžasti meteo alarm danas je upaljen u jugoistočnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji.

foto: RHMZ Printscreen

Danas će najniža temperatura biti od 14 do 18, a najviša od 19 do 26 stepeni, vetar slab i umeren, povremeno i jak severni i severozapadni, posle podne u slabljenju.

foto: RHMZ Printscreen

Na pritokama Belog Timoka i gornjeg toka Južne Morave mogući su nagli porasti vodostaja 8. i 9. i tokom 9. jula, bez izlivanja.

foto: RHMZ Printscreen

Prognoza za naredna tri dana

Nedelja

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak se očekuju tek ponegde. Vetar slab i umeren, povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.

Ponedeljak

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, samo još ponegde u brdsko-planinskim predelima povremeno sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni.

Utorak

Pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni.

