STIŽE 7 DANA TROPSKOG PAKLA: Poznati meteorolog objavio detaljnu prognozu za sledeću nedelju IDEMO I NA 40+

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu vremensku prognozu za naredni period.

- Danas pod uticajem visinskog ciklona nad jugoistokom, jugom i istokom Srbije, a posebno nad Makedonijom i većim delom Grčke oblačno uz obilnu kišu i pljuskove. Nad ostalim delom našeg regiona malo do umereno oblačno i uglavnom suvo uz ređu pojavu pljuska. Biće vetrovito, posebno nad središnjim i istočnim predelima uz umeren do jak, severozapadni vetar koji će uveče na kratko oslabiti. Duž većeg dela Jadrana jaka bura - napisao je Čubrilo i dodao:

- U nedelju će visinski ciklon odmicati dalje istok, dok će se preko severozapadne Evrope spuštati nov hladan front. Preovlađivaće malo do umerneo oblačno i malo toplije vreme, dok se sredinom dana i posle podne ponegde, posebno nad severozapadnim i brdsko-planinskim delom regiona može javiti pljusak. Vetar će biti severozapadni, ponovo u pojačanju i udari će povremeno nad istokom Hrvatske, Srbijom, severom C.Gore i planinskim delom BiH dostizati i oko 17m/s. Dnevni maksimum od +19 do +27 stepeni Celzijusa:

foto: Printscreen/Facebook/Marko Čubrilo

- Kako će dolazeći front biti vrlo siromašan vlagom padavina će u njegovoj zoni biti veoma malo ili će sasvim izostati tako da će u ponedeljak preovlađivati umereno do znatno oblačno i relativno sveže vreme, ali pretežno suvo. Na kopnu će do uveče i dalje biti jakog, severozapadnog vetra dok će duž obale Jadrana duvati bura i severozapadni vetar. Dnevni maksimum ispod proseka za ovaj deo godine i kretaće se od +15 do +24 stepena Celzijusa.

Prema njegovim rečima "noć ka utorku biće pretežno vedra, ali vrlo sveža i minimumi će u predelima preko 800 mnv često biti ispod +10,a kotlinama koje su preko 900 mnv mogu pasti i ispod +5 stepeni Celzijusa".

- Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije uz maksimum do oko +28 stepeni Celzijusa. Sredinom sledeće nedelje noći i dalje prijatne i sveže, ali će dnevni maksimum polako biti u porastu. U sredu će ponegde već biti oko +30, a od petka će maksimumi često biti i preko +32 stepena Celzijusa.

foto: Shutterstock

Izgledno je da nas od 19.07. pa do oko 25.07, a možda i duže čeka sledeći jak, topao, talas koji će maksimume često podizati i preko +35 stepeni Celzijusa. GFS i dalje daje vrednosti od oko +41 stepen Celzijusa, ali je u tim simulacijama usamljen i verovatno će kao i u najvećem broju slučajeva do sada umanjiti ekstremne proračune za nekoliko dana - navodi meteorolog:

- U ovom mesecu tek posle 24.07. počinje da se javlja signal za moguće osveženje, ali to su krajnji dani intrevala proračuna modela i tek za 4-5 ćemo znati nešto više u mogućem razvoju sinoptike krajem meseca. Iskoristite naredne dane za predah od letnjih vrućina, jer vać od sredine sledeće nedelje ulazimo i duži topao, moguće i ekstremno topao period - poručio je Čubrilo.

Kurir.rs