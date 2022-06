SUNCE, PA PLJUSAK, ONDA OPET SUNCE: Detaljna vremenska prognoza za naredne dane, posle ROLERKOSTERA, slede nam PAKLENE VRUĆINE

Nedelju pred nama obeležiće izrazito nestabilo vreme, sa konstantnim turbulentnim promenama, pa će se iz dana u dan, ali i iz sata u sat smenjivati kiša i sunce.

Meteorolog Đorđe Đurić kaže da će biti uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima, ali ovakvi procesi ograničeni su na manjim površinama, tako da nedaleko od njih može proći i bez kapi kiše.

- U Srbiji danas pretežno sunčano ili umereno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine. Kako se zapadnije od našeg područja očekuje nešto niži, a istočnije nešto viši vazdušni pritisak, jugoistočni vetar u košavskom području biće u pojačanju i posle podne i uveče biće jak, naročito na jugu Banata i u Podunavlju – kaže Đurić.

Jutarnja temperatura biće od 13 do 17°C, u košavskom području i u Beogradu oko 20°C, maksimalna dnevna od 28 do 32°C, u Beogradu do 30°C.

Kasnije posle podne sa zapada se očekuje povećanje oblačnosti, a tokom večeri i noći na jugozapadu, zapadu i severozapadu Srbije očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Od srede se u Srbiji očekuje uticaj ciklona, pa će u sredu, u četvrtak i u petak biti promenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i obilnije padavine, a biće uslova i za grmljavinske oluje i nepogode sa gradom.

Jugoistočni vetar duvaće još u sredu, u košavskom području biće jak. Maksimalna temperatura biće od 24 do 28°C, u Beogradu do 26°C.

Od četvrtka se očekuje skretanje vetra na severozapadni i on će u petak i u subotu biti jak, jer će sa severozapada jačati uticaj anticklona, a ciklon će se premestiti jugoistočno od našeg područja. Severno i severozapadno strujanje doneće sa severa i nešto svežiju vazdušnu masu, pa će maksimalna temperatura u četvrtak i u petka biti od 21-22 do 26-27°C, u Beogradu do 25°C.

Đorđe Đurić

- U subotu se očekuje postepena stabilizacija vremena, pa se u nedelju očekuje pretežno sunčano i toplije, a maksimalna temperatura biće od 26 do 30°C, u Beogradu do 28°C. Jak severozaapdni vetar koji će duvati tokom vikenda, u nedelju do kraja dana biće u postepenom slabljenju – kaže meteorolog za "Blic" i dodaje da se prema trenutnim prognozama, tokom sledeće sedmice očekuje vedro i pravo letnje i vrelo vreme, jer će naše područje biti pod uticajem viskog vazdušnog pritiska i veoma tople vazdušne mase.

Maksimalne temperature bile bi preko 30°C, pa čak i oko 35°C.

Prosečna maksimalna temperatura za ovo doba godine je od 23 do 27°C.

- Od nedelje i ponedeljka se očekuje osetnije otopljenje, pa bi maksimalne temperature sledeće sedmice biti znatno iznad prosečnih vrednosti. Padavina će će od srede do petka biti ponegde i u obilnijim količinama i u većini predela palo bi od 10 do 30 mm, na pojedinim lokacijama i preko 50 mm kiše po kvadratnom metru, što bi bilo veoma značajno za poljoprivredne i ratarske kulture. Nažalost, kako se u narednom periodu očekuje i pojava grmljavinskih oluja i nepogoda, one bi mogle da nanesu štetu poljorivrednim i ratarskim kulturama – poručuje Đurić.

