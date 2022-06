KOLIKO KOŠTA SRPSKA SVADBA U RESTORANU A KOLIKO POD ŠATOROM: Razlika u cenama je velika, ovo je tačna računica

Koliko košta jedna srpska svadba, zavisi od toga koliko su mladenci finansijski spremni da za ovaj dan iz svog budžeta izdvoje novca. I dok se već tradicionalno ove vrste proslave organizuju u restoranima, hotelima i salama za organizaciju slavlja, sve popularnija ali i znatno skuplja su tamatska venčanja pod šatorima.

Iako je u pravom mahu bez računanja, nemoguće reći koliko tačno košta ovaj vid proslave, organizatori iz Ivent industrije kažu da je čak četiri puta skuplje od standardnog venčanja u nekom zatvorenom prostoru, a raspon cena se kreće od 15.000 do 50.000 evra.

Venčanje na otvorenom četiri puta skuplje od restorana Iz jednog Ivent centra u Beogradu su nam objasnili da je "Tematsko venčanje" na otvorenom, jedan veliki i ne tako jednostavan za organizaciju projekat, u kome mora da bude uključeno mnogo ljudi iz raznih oblasti. Ono što je olakšavajuće za mladence, sve ovo mogu da prepuste samo jednoj osobi, odnosno organizatoru venčanja koji celokupan posao oko zivkanja, ugovaranja i osmišljavanja preuzima na sebe, a mladencima ostaje samo da na kraju plate za tu uslugu.

- Koliko košta organizacija jednog tematskog venčanja nemoguće je reći unapred jer tu postoji mnogo faktora koji određuju iznos. Imajući u vidu da su to venčanja na otvorenom, ona koštaju četiri puta više nego obična venčanja i to iz opravdanih razloga. Pa se tako cena kreća od 15.000 do 50.000 evra - kažu za Blic iz jednog beogradskog Ivent centra.

foto: Shutterstock

Cena viša iz opravdanih razloga

Kako su dalje objasnili, ono što je dalji zadatak budućeg bračnog para jeste da saopšte lokaciju na kojoj je potrebno sve organizovati, a zatim i njihove zahteve, koji diktiraju cenu.

- Mladenci obično za ovakva venčanja biraju salaše, poljoprivredna gazdinstva, vinarije ili čak sopstveno dvorište ili neke travnate površine. Neki od razloga zašto je skuplje organizovati ovu vrstu venčanja je upravo zbog toga što vi u jednom restoranu ili sali imate i struju i vodu, toalet, rasvetu, dok to na otvorenom sve morate naknadno da organizujete. Morate da organizujete pokretni toalet, cisterne, hladnjače, pokretnu kuhinju, mnogo više ljudi za montažu svega toga, pa onda rasvetu unutra i rasvetu napolju, zatim prevoz svega toga - objašnjava organizator.

Kako kaže ni to nije kraj organizaciji, jer treba da se misli i na to šta ukoliko bude kiše, kao i zbog velikih vrućina kao sada, važno je da se postave autdor klime. On napominje da one traže struju i napajanje vode, pa ukoliko na mestu gde se organizuje venčanje sa ovim napajanjima postoji problem, tu su dodatne komplikacije ali i veći troškovi.

- Ono što gosti ne vide je čitav jedan bekstejdž sa kombijima za hranu, piće, cveće, slatki program. Obično dižemo i montažnu prostoriju za pripremu hrane, držanje čistog posuđa (tanjira, čaša, escajga, mobilijara koji se stavlja na stolove i koje imate u svakom restoranu, a koji morate obezbediti na lokalitetu koji nema ništa od toga). Neretko pre postavljanja šatora mora se uraditi podkonstrukcija za pod kako su tereni često pod nagibom - objašnjava Ivana iz jedne Ivent organizacije u Beogradu.

Ona ističe da podkostrukcija drži čitav pod i noseću konstrukciju šatora, pa tek kad se napravi "kostur", odnosno osnova za izvedbu ovako kompleksnog dođaja, unose se stolovi, stolice, montiraju barovi, uređuje prostor.

- To nam dođe kao šlag na torti, iako većina ljudi ne vidi šta je sve prethodilo i kakva priprema je neophodna kako bi sve funkcionisalo bez ikakvih problema.

Ona napominje da je najkomplikovanije urediti bekstejdž tako da svršeno funkcioniše za operativnost jedne eksterne kuhinje, van restoranskog prostora, koja mora pravovremeno izbacivati hranu i uslugu kao u hotelu od 5 zvezdica, jer to je obično ono što klijenti očekuju.

Venčanje pod šatorom u sopstvenoj režiji

Mladencima stoji na raspolaganju da svoje venčanje pod šatorom organizuju i bez posrednika ali u tom slučaju moraju da računaju, na osim redovnih obaveza, i na druga neočekivana iznenađenja.

foto: Marina Lopičić

Osim što će više da ih košta nego da su svoje sudbonosno DA izgovorili u nekom restoranu ili sali za proslave, mladencima će ovde biti potrebno da utroše mnogo više truda, i da misle i na najsitnije detalje kako bi sve proteklo po njihovoj zamisli. Osim šatora, u ovom slučaju potrebno je organizovati muziku, dolazak matičara, ketering, piće, dekoraciju i vrlo moguće još milion sitnih detalja, a najvažnije da li se ima prostor.

Salaš od 500 do 5.000 evra

Organizacija venčanja na otvorenom ukoliko se ne poseduje sopstveni prostor, vrlo često se organizuje na salašima koji se iznajmljuju baš za ovakvu namenu. Međutim, kada je u pitanju cena ovog prostora, tu postoje dve varijante, a to je iznajmljivanje samo prostora, ili iznajmljivanje sa celokupnom organizacijom, kao u restoranu.

Kako su iz jednog poznatog vojvođanskog salaša rekli, iznajmljivanje samo prostora kreće se od 500 do 1.000 evra, dok je sa celokupnom organizacijom, što je kažu najčešći slučaj koji mladenci biraju nemoguće reći cenu po osobi. Ukoliko se mladenci odluče za ovu varijantu, tu spadaju hrana, piće pa čak i nešto od dekoracije, ali cenu svakako diktira i to šta će se naći na meniju što sami biraju. Ova cena kažu je samo neka okvirna, jer i to zavisi za koliko osoba se organizuje venčanje. Ukoliko se pravi za više zvanica, svakako će, kažu, biti ekonomičnije, dok su manja, intimnija venčanja dosta skuplja.

Venčanje u restoranu i jeftinije i jednostavnije

Iako cene u restoranima i hotelima za jednu pravu srpsku svadbu od 200 zvanica mogu da dostignu vrtoglavo visoku krajnju cifrui to u zavisnosti od objekta u kom se organizuje, ipak proslava na istom nivou svakako mnogo manje košta nego na otvorenom prostoru. Kako su iz nekih najpoznatijih beogradskih ugostiteljskih objekata koji oranizuju proslave rekli, cenu diktiraju sami mladenci na osnovu svojih želja i zahteva, a prosečna svadba za 200 ljudi može se organizovati za 10.000 evra.

Cena u prestižnim i poznatim hotelima i restoranima kreće se od 45 evra po osobi pa naviše. Da li će stolica za jednu osobu ostati na ovom iznosu, ili će biti čak i duplo, zavisi od toga šta mladenci žele da se nađe na meniju kao i ostale usluge. Kod svečanih sala ipak, cena je nešto niža, pa uprkos što je isti broj gostiju u pitanju, kreće se od 25 evra pa naviše po osobi. U oba slučaja svakako treba naglasiti da u cenu ulaze sve vrste organizacije i posluženja, pa mladencima ostaje samo da dovedu muziku kao i matičara.

Moguća cena venčanja u restoranu:

Zakup: od 25 do 100 evra po osobi (Sve uključeno)

Muzika: 1.000 do 2.000 evra

Matičar: 100 evra dolazak u restoran

Moguće cene Luks venčanja:

Salaš: od 500 do 5.000 evra

Beli šator: od 2.00 do 2.000 evra

Matičar: - Izlazak na teren cena oko 100 evra

Bend: od 1.000 do 2.000 evra

Autdorklima: cena na upit

Rasveta: cena na upit

Ketering bazična ponuda za sve prilike oko 10. evra po osobi (predjelo, roštilj, pecivo i salate, bez čorbe, bez prasetine i jagnjetine)

Piće: cena na upit

(Kurir.rs/Blic)