DOŠLA NA SVADBU ROĐENOG BRATA, PA SPAVALA SA POPOM Gastarbajterka šokirala: Gledao je u MOJ DEKOLTE, nije ga bilo briga za MANTIJU

Anonimna čitateljka Kurira sa svima je želela da podeli svoju šokantnu ljubavnu ispovest, o kojoj je brujao ceo region.

Naime, devojka iz Nemačke detaljno je za Kurir opisala kako se u Srbiji zaljubila u sveštenika, kao i šta se među njima dogodilo.

foto: Profimedia

"Sve je počelo sasvim slučajno. Došla sam iz Nemačke, iz Dizeldorfa, u jedno malo mesto u Srbiji, i prvi put osetila da sam zaljubljena, onako, celim srcem i bićem. Međutim, nije sve tako idealno u mojoj priči, jer on, ne samo što je oženjen i ima decu, već je i pop" - započinje svoju ispovest čitateljka Kurira iz Nemačke.

"Krajem aprila, stigla sam u svoje rodno mesto, zbog svadbe rođenog brata. Svadba je bila zakazana za polovinu maja, ja sam došla da pomognem u vezi sa pripremama. Sve je teklo uobičajeno, dok jednog dana u našu kuću nije ušetao on. Imao je krupne zelene oči koje su me gledale pohotno, visok, crn, oko 40 godina, a mantija koju nosi me je potpuno zbunila. Pitala sam se da li je moguće da mi se dopadne sveštenik? Zašto baš meni to da se desi, da se ja zaljubim na prvi pogled u svešteno lice? U prvi mah sam bežala od toga, sklanjala pogled, ali on je nastavljao da gleda u mene. Upoznali smo se tad, ja sam rekla kako se zovem i to je bio naš prvi susret."

"Bila sam zbunjena i trudila sam se sve da zaboravim, iako je u meni tinjala vatra. Međutim, kako su pripreme za svadbu tekle, morali smo opet da se sretnemo. Tad mi je prvi put sveštenik rekao da sam lepa, i meni tek tada nije bilo dobro. Kako običaji nalažu, popili smo neku čašicu rakijice, i onda se pop otvorio. Rekao mi je da se mlad oženio, da je neiživljen i da zbog mantije ne može da spava sa mnom iako bi to najviše želeo. Htela sam da propadnem u zemlju od sramote, ali i od želje da ga dodirnem i poljubim. Zašto se sve ovo meni dešava, pitala sam se."

Ilustracija foto: Vladimir Šporčić

"Došao je i dan svadbe, svi su bili na venčanju, on je sve vreme dok je venčavao mog brata i snajku gledao pravo u moje oči i duboki dekolte na mojoj haljini, nije ga bilo briga ni za službu, ni za mantiju. Kad se ceremonija u crkvi završila krenuo je na svadbu. Ovog puta nije nosio mantiju. Na svadbi se pojavio sa ženom i decom, ali to ga nije sprečilo da mi priđe i kaže da bi rado spavao sa mnom."

"Tada sam već bila popila i želela sam isto. U toku večeri nestali smo sa svadbe. Uzeli smo apartman i tu se desilo da prvi put vodimo ljubav. Bilo je neverovatno, ne znam da li zbog toga što je tako lep i zgodan, ili zato što je sve zabranjeno. Posle vođenja ljubavi, on me je mazio, ljubio i pričao sa mnom. Sve je to trajalo nekih sat vremena, jer smo morali da se vratimo na svadbu."

"Posle toga, viđali smo se dok se ja nisam vratila u Nemačku, a to je bilo u junu. Evo prošlo je skoro dva meseca, on mi je poslao da se kaje zbog našeg odnosa, da je sve bila greška, da on ipak ima ženu koju voli, i posao od kog izdržava decu. Ja ne znam šta da radim, jer sam zaljubljena, malo bih mu se osvetila, ali ipak ne smem, jer već je dovoljno greha učinjeno."

Kurir.rs

Bonus video:

00:21 LUNA, MARKO I MALA MIA LETUJU U SRBIJI: Đoganijeva pokazala koliko uživa sa porodicom, a oko njih PRAVA IDILA! (VIDEO)