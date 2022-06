ŠTITI OD ČAK SEDAM KARCINOMA KOJE OVAJ VIRUS MOŽE DA IZAZOVE! Evo zašto je ova vakcinacija bitna pre prvog seksualnog odnosa!

Širom Srbije stižu HPV vakcine koje će devojčice i dečaci moći da prime besplatno i time se zaštite od čak sedam vrsta karcinoma koje može da izazove seksualno prenosivi humani papiloma virus (HPV).

Roditelji treba da znaju da je HPV infekcija jedna od najčešće seksualno prenosivih, da se skoro svi muškarci i žene tokom života zaraze nekim tipom ovog virusa, ali da neki od njih mogu da budu uzročnik raka grlića materice, vulve, vagine, anusa, penisa, grkljana, usne duplje. Deca sve ranije stupaju u seksualne odnose, pa je najsavremenija devetovalentna vakcina, čija bi distribucija širom domova zdravlja u Srbiji, a po planu "Batuta", trebalo da bude okončna do kraja ove nedelje, namenjena i za devojčice i dečake od devet do 19 godina. Vakcina je preporučena, ne obavezna, daje se u dve ili tri doze, ali malo je reći da bi bilo pametno da je deca prime, i to bi trebalo da učine pre prvog seksualnog odnosa. HPV je, prema podacima "Batuta", odgovoran za oko 20-90 odsto svih lokalizacija skvamoznog karcinoma na anusu, orofarinksu (usni deo ždrela), vulvi, vagini i penisu. Jedna osoba može biti inficirana jednim ili više različitih tipova HPV, obično nema nikakvih simptoma, a od početka infekcije do pojave invazivnog karcinoma prođe oko 10 godina.

- Smatra se da 99 procenata vakcinisanih razvije antitela na tipove HPV sadržane u vakcini mesec dana nakon završetka serije od treće doze. Zaštita ovom vakcinom je dugotrajna, traje najmanje 10 godina, pri čemu ne gubi na efikasnosti - piše na sajtu "Batuta", gde se dodaje da je i bezbedna.

Prof. dr Kristof Zelinski, medikalni onkolog i direktor Centralnoevropskog centra za rak u Bečkoj privatnoj klinici (Wiener Privatklinik), koga smo upoznali u Beču, rekao je za Kurir da je dobro što Srbija uvodi besplatno davanje HPV vakcine i devojčicama i dečacima jer je to cepivo najbolji primer prevencije, budući da štiti od raka grlića materice, anusa, orofaringealnog koje može da izazove ovaj virus.

VAKCINA ŠTITI I OD KONDILOMA Prof. Mitrović Jovanović naglašava da ova devetovalentna vakcina štiti i od kondiloma - virusnih polnih bradavica. - Vakcina je u primeni odavno, duže od 15 godina, u celom svetu. U Australiji je, recimo, vakcinisano više od 80% populacije, a cilj je da se obuhvati 90% i već imaju rezultate da su sada kondilomi zastupljeni ispod 0,7 procenata, i to dominantno među nevakcinisanim. A broj karcinoma i premalignih promena je znatno opao, ali će pravi rezultati da se vide tek za 10-15 godina - istakla je prof. Mitrović Jovanović.

- A uznapredovali rak grlića materice je vrlo teška dijagnoza. Sve je u prevenciji, postoje preporuke američkog društva kliničkih onkologa i američkog udruženja ginekologa da morate testirati pacijente kada tražite rano prepoznavanje HPV. Druga važna stvar je orofaringealni kancer, o čemu se mnogo priča i zbog čega morate vakcinisati i dečake - naveo je prof. Zelinski.

Da u Srbiji oko 1.500 žena godišnje oboli od raka grlića materice, za Kurir ističe ginekolog prof. dr Ana Mitrović Jovanović.

- HPV onkogeni tip je uz druge faktore rizika (loš imunitet, česte infekcije, upotreba određenih lekova, česta promena partnera bez korišćenja zaštite, oštećenja na grliću posle velikog broja vaginalnih porođaja, pušenje...) glavni uzročnik raka grlića materice, ali i važan uzročnik raka vulve, vagine, te raka anusa, ali i raka u usnoj šupljini i raka larinksa. A uzročnik je i još većeg broja promena na grliću, tzv. premalignih promena, koje s vremenom mogu preći u karcinom - naglašava prof. Mitrović Jovanović i dodaje:

foto: Waldemar Thaut / Panthermedia / Profimedia O HPV VAKCINI KOJA JE U SRBIJI - devetovalentna vakcina - namenjena za dečake i devojčice uzrasta od devet do 19 godina - treba je primiti pre prvog seksualnog odnosa - deca do 14 godina primaju dve doze - deca od 14 do 19 godina primaju tri doze - preporučena, a ne obavezna - prima se o trošku države

- Najbolje je da se devojčice i dečaci vakcinišu pre stupanja u seksualne odnose i pre kontakta sa samim virusima. Već od 12. godine, po mom mišljenju, može se bezbedno pristupiti vakcinaciji, i to sa dve doze, a posle 15. godine potrebne su tri doze. Važno je da se vakcinišu i dečaci i devojčice da bi se virus eradicirao (iskorenio) i da se ne bi preko dečaka širio kroz nevakcinisani deo populacije. Vakcinu mogu da prime i starije devojke i žene, pa čak i one koje su već imale problema s grlićem uzrokovanih HPV infekcijom. Vakcina se pokazala izuzetno bezbednom i efikasnom u celom svetu.

HPV MOŽE DA PROUZROKUJE OVE KANCERE - grlića materice (cerviksa) - vulve - vagine - anusa - penisa - orofaringealni (karcinom usne duplje i karcinom ždrela, uključujući bazu jezika i tonzile) * podaci "Batuta"

BEZBEDNA I SIGURNA Vakcina HPV je proizvedena od virusnog proteina, navodi "Batut", koji ne može izazvati HPV infekciju ili karcinom. Nema ni podataka, piše dalje, koji sugerišu da može da utiče na plodnost, dok se može desiti da žene koje se leče od raka grlića materice ne mogu imati dete, a lečenje precervikalnih kancerogeneza može dovesti do prevremenog porođaja ili drugih problema.

IMUNIZACIJA U SVETU - imunizacija protiv HPV virusa u svetu počela 2006. - do sada vakcinisano više od milion dece - Velika Britanija, Švedska i Australija smanjile su stopu obolevanja od karcinoma grlića materice za 88%

foto: Zorana Jevtić MOGUĆI NEŽELJENI EFEKTI reakcija na mestu primene vakcine (nadlaktica): - bol (8 od 10 osoba) - crvenilo ili otok (1 od 4 osobe) povišena temperatura: - blaga 37,7 (1 od 10 osoba) - umerena 38,8 (1 od 65 osoba) druge reakcije: - glavobolja (1 od 3 osobe) * izvor: "Batut"

