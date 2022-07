STIŽE POTOP! RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE: Upaljen meteo alarm za celu Srbiju! Evo kada kreću pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji će danas biti oblačno, vetrovito i osetno svežije mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

foto: Printscreen/RHMZ

RHMZ upozorava danas i na veću količinu padavina na području cele Srbije.

"Danas, 08. jula, oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom, osetno svežije i vetrovito. Više padavina očekuje se ponegde na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije, a krajem dana, tokom noći ka suboti i u subotu ujutru i na jugoistoku i istoku zemlјe (od 20 do 40 mm za 24 h, lokalno i više)", objavljeno je na zvaničnom sajtu.

Samo će tokom prepodneva na jugoistoku zemlje biti umereno oblačno i suvo.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 21 do 27 stepeni.

Vetar slab i umeren severozapadni, u drugom delu dana povremeno i jak.

U Beogradu će biti oblačno, vetrovito i osetno svežije povremeno sa kišom, ujutru i pljuskovima sa grmljavinom.

Najniža temperatura biće oko 16, a najviša dnevna oko 22 stepena.

Upaljen žuti meteo alarm

Za celu teritoriju Srbije upaljen je žuti meteo alarm zbog kiše i grmljavine.

foto: Printscreen/RHMZ

"Vreme može biti opasno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi RHMZ.

Oblaci kao atomske bombe

Nepogode praćene obilnim pljuskovima, grmljavinom i gradom u utorak su pogodile Srbiju, a nad našim nebom su se nadvili gradonosni oblaci ogromne energije poput atomske bombe, kako je slikovito uporedio direktor RHMZ prof. dr Jugoslav Nikolić.

On je rekao da je u utorak najviše padavina bilo u istočnom Sremu, južnom Banatu i u Beogradu.

- Palo je od 20 do 40 litara kiše po metru kvadratnom. U Kruševcu i okolini bilo je oko 20 litara, a u ostalim delovima Srbije ispod 20. Nad našom zemljom su se juče stekli uslovi za stvaranje olujno-gradonosnih oblaka koji imaju ogromnu energiju. To su kumulonimbusi s visinom vrha od preko 20 kilometara i energijom akumuliranom u svakom takvom oblaku većom od prosečne atomske bombe.

Dejstvovano je protivgradnim raketama iz radarskih centara nad kojima je bilo gradonosnih oblaka. To su Niš, Valjevo, Fruška gora, Sjenica, Bukulja, Užice i Kruševac. Radi se o oblacima ogromne energije i nemoguće ih je istopiti. Nigde u svetu ne može da se spreči grad u ovakvim nepogodama, sa onim što mi radimo se postiže efikasnost od 30 do 60 odsto, ali ne može da se dostigne 100 odsto efikasnosti, jer je reč o ogromnoj količini energije - kaže prof. dr Nikolić.

Kiša i sutra

U subotu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima uz prijatnu dnevnu temperaturu. Dnevni razvoj oblaka može usloviti pojavu kratktorajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom sa većom šansom za istoku i jugozapadu Srbije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 22°C do 26°C. Uveče suvo i sveže. Temperatura u 22h od 16°C do 20°C.

