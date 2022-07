OVO SU PARADAJZ TURISTI I TO JE KAO ZA PODSMEH: Pogledajte fotografiju koju Srbi masovno dele! Uz ovaj prizor poručuju samo jedno

Na društvenim mrežama se svakog leta često spominje fraza "paradajz turIzam".

Po nekom opštem shvatanju to su uglavnom Balkanci koji porodično letuju na moru i ponesu pun gepek hrane, gde se najčešće mogu naći pašteta i paradajz, a potom to jedu na plaži.

Ono što su, čini se, svi zaboravili je i druga strana ove fraze. U Fejsbuk grupi "Live from Greece" pojavila se fotografija porodice koja uživa na plaži sa sendvičima.

- Na slici vidimo tzv. "paradajz turiste" i to je nešto kao za podsmeh, omalovažavanje, za sramotu. Imam samo reči podrške za te roditelje koji uprkos lošoj finansijskoj situaciji uspevaju da nađu način da njihova deca odu na more, makar jedući ponešenu paštetu namazanu na hleb i paradajz. Bravo lavovi! Podrška za roditelje paradajz turiste - piše na fotografiji.

foto: Printscreen Facebook/Live from Greece

Ova poruka izazvala je oduševljenje kod članova grupe pa su se nizali komentari podrške.

- Za decu će biti korisnije tih 10 dana na moru nego 10 ručkova u nekom skupom restoranu. Koliko samo ima dece u Srbiji koja nikada nisu videla more. Podrška za roditelje i decu.

- Ovo je divna porodica i prelep je osećaj biti u takvom divnom maštom okruženju i slatko jesti šta god poneli iz kuće. To je blagoslov a ne sramota. To je srećna i okupljanja porodica. Svaka čast svakoj takoj divnoj porodici. To se zove bogatstvo.

- Ta mazanja pašteta i ukusan paradajz, sendviči, lubenice... Sve te đakonije iz torbe, imaju svoju draž.

- Nije bitno šta jedu, vidite koliko je ova slika lepa? Porodica na okupu, ima li išta lepše od toga? Lepša slika od bilo koje hrane iz luksuznog restorana.

- Uopšte mi nije jasno zašto se svi ovi novopečeni skorojevići zgrozavaju u nekim grupama na ovakve stvari kada smo svi odrasli i silna letovanja proveli sa sendvičima, breskvama kukuruzima i ostalim đakonijama na plaži. Mama uvek vukla onaj ogromni frižider. I toliko nam je bilo lepo i slatko da posle kupanja i skakanja sednemo i slatko se najedemo - neki su od komenatara.

(Kurir.rs)