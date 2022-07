NA SRBIJU NEĆE PASTI NI KAP KIŠE, STIŽE NOVI TOPLOTNI UDAR Meteorolog Đurić: Od ovog dana kreće nova tura žege, biće i do +40!

BEOGRAD - Poznati meteorolog Đorđe Đurić objavio je jutros na svojoj Fejsbuk stranici najnoviju prognozu za predstojećih nedelju dana kada će sadašnje prijatne i sveže letnje dane zameniti novi tropski talas sa temperaturama i do 40 stepeni.

Meteorolog Đurić je napomenuo i da od sutra pa do kraja naredne nedelje na Srbiju neće pasti ni kap kiše

Meteorlolog je na Fejsbuku prognozirao sledeće:

Do utorka nas očekuje ugodno letnje vreme. A onda od srede sledi toplotni talas, uz temperature koje će prelaziti 35 stepeni, krajem sledeće sedmice i do 40 stepeni, najavio je meteorolog Đorđe Đurić.

One koji ne vole kišu, ovo će silno obradovati. Sledeće sedmice neće biti ni kapi kiše.

- Ovog vikenda iznad istočne Evrope nalazi se visinski ciklon sa centrom iznad Ukrajine i Belorusije, a u sklopu njega nad Srbijom preovladava snažno severno strujanje, a sa kojim stiže i nešto svežija vazdušna masa sa severa, pa su temperature veoma ugodne i u skladu sa prosekom, a noći i vrlo sveže - piše Đurić Đurić.

Današnji dan proteći će u znaku veoma prijatnog vremena, uz pretežno sunčano vreme, povremeno uz umerenu oblačnost, ali se padavine ne očekuju. Zbog izraženog gradijenta vazdušnog pritiska, danas će duvati umeren do jak severni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 27 do 30°C, u Beogradu do 29°C.

Veoma slična sionptička situacija očekuje se i u ponedeljak i u utorak.

- U ponedeljak ujutro će biti vedro i sveže, na jugu Srbije i u kotlinama i dolinama i hladno, a tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura biće od 10 do 16°C, u Beogradu do 15°C, maksimalna dnevna od 28 do 31°C, u Beogradu do 29°C. U prilog prijatnom vremenu ići će i umeren severni i severoistočni vetar. U utorak se očekuje dva do tri stepena više temperature - najavljuje Đurić.

foto: Kurir Televizija, Printscreen/Facebook/Đorđe Đurić

I dok će naše područje do utorka imati ugodno letnje vreme, zapadna i jugozapadna Evropa nalaziće se na udaru vrelog toplotnog talasa. Jezgro ove vrele vazdušne mase već danima nalazi se nad Pirinejskim poluostrvom i donosi temperature preko 45°C, a u Portugaliji je sa 47°C oboren temperaturni rekord za jul.

Ugodne noći - Inače, do sredine sledeće sedmice očekuju se i veoma ugodne noći, ali će toplotni talas doneti i vrlo tople noći, pa će u drugoj polovovini sledeće sedmice u mnogim predelima, a pre svega u Beogradu i u Vojvodini biti tropske, jer se minimalna temperatura ni tokom noći neće spuštati ispod 20°C - piše Đurić.

Kako se nalazimo na sredini leta, vrednosti UV zračenja su veoma visoke i takve vrednosti očekuju se i u narednom periodu, jer će nebo biti vedro i bez oblaka, pa se u periodu od 10 do 16 časova ne preporučuje duže izlaganje suncu bez adekvatne zaštite.S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine u Srbiji od 27 do 31°C, vidimo da će do utorka one biti u skladu sa prosekom. Već od srede maksimalne temperature biće iznad proseka, a krajem sledeće sedmice i za 7-8 stepeni više od proseka.

- Do kraja jula nema na vidiku da će doći do nekog značajnijeg zahlađenja, osim neznatnog manjeg osveženja oko 26-27. jula. Kada je reč o padavinama, do kraja jula očekuje se veoma sušno vreme i vreme bez padavina.

Kurir.rs/SĐP/Facebook/Đorđe Đurić