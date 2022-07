KAKO RAZLIKOVATI TOPLOTNI UDAR I SUNČANICU? Doktor objasnio koji su simptomi i u kom slučaju morate odmah kod lekara

Period je visokih temperatura, odmora, i više vremena koja provodimo napolju, ali u takvim situacijama moramo da budemo oprezni i da se čuvamo toplotnog udara i sunčanice, posebno treba opratiti pažnju na decu.

- Kada uočimo simptome kod dece, ne treba odmah sumnjati na infekciju, imajte na pameti da je sunčanica česta pojava, pa vaše dete možda treba tretirati i na taj način, rekao je za Pink pedijatar dr Saša Milićević.

Milićević je rekao da je razlika u tome što sunčanica nastaje kada je direktno dejstvo sunčevih zraka na glavu koja je nezaštićena, dok, dodaje, toplotni udar može nastati i u zatvorenom, kada je toplo, od vrućine.

- Ljudi nekada to malo pomešaju, može se dobiti i toplotni udar na suncu ukoliko je neko pretopljen. Dugoročno izlaganje suncu bez zaštite može dovesti do sunčanice - rekao je dr Milićević.

Kako kaže, često se desi da osoba kojoj nije zaštićena glava ili nije unela dovoljno tečnosti da dobije toplotni udar.

Dr Milićević je rekao da je razlika i u tome što toplotni udar može biti i u kolima, ne zahteva direktno izlaganje suncu kao sunčanica.

- Dešava se da ljudi ostave decu u kolima, što se ne retko završava najgorim ishodom - rekao je dr Milićević.

Kada su simptomi ovih pojava u pitanju, oni su slični, deca budu, kako kaže, malaksala, neraspoložena, imaju povišenu temperaturu, budu zajapureni.

- Može doći i do povraćanja. U najtežim slučajevima dolazi i do poremećaja svesti - kaže doktor.

On ističe da bi u prvom trenutku trebalo stavili hladne obloge, ali ističe da ne treba nikako da budu ledene.

- Ako se stavi previše hladna obloga, to može izazvati novi problem. Osobi treba dati tečnost i odvesti u tamnu, rashlađenu prostoriju. To uglavnom prolazi kako treba, ali je najvažnije prepoznati i posumnjati u to. Nekada to može da podseća na neku infekciju, da mislimo da je virus, a zapravo je ovo - rekao je dr Milićević.

Doktor kaže da treba ići kod lekara ukoliko dete neće tečnost, ako odbija tečnost ili ima gubitak svesti.

