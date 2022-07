BANKE OD AVGUSTA DIŽU CENE USLUGA I NAPLAĆUJU NOVE: Evo šta sve poskuplje i koliko bankari profitiraju od naknada i provizija!

Talas poskupljenja bankarskih usluga u Srbiji započet je početkom godine, a prema podacima Narodne banke Srbije, samo od naplate naknada i provizija za platne usluge u prvih pet meseci bankari su prihodovali 21,1 milijardu dinara, što je povećanje od oko 30 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Uprkos tome, klijenti pojedinih banaka od 1. avgusta ne samo što će plaćati više za izdavanje čekova, kartica ili vođenje tekućeg računa nego će imati i izdatke za nove naknade, koje banke dosad nisu naplaćivale.

Kako je Kurir već pisao, u jednoj banci uslugu vođenja tekućeg računa klijentima povećavaju sa 110 na 200 dinara, što je poskupljenje od čak 80 odsto! U drugoj banci će ista usluga poskupeti sa postojećih od 150 do 350 dinara za različite kategorije klijenata na do 500 dinara mesečno.

Izdavanje serije čekova će umesto 200 sada koštati 400 dinara, dok će isporuka kartice na kućnu adresu umesto 50 sada koštati čak 800 dinara, tvrde neprijatno iznenađeni građani, koji su ove informacije podelili na društvenim mrežama.

Takođe, izdavanje platne kartice, koje je dosad bilo besplatno, koštaće 400 dinara, dok će hitno izdavanje kartice u roku od 48 sati koštati 700 umesto 500 dinara.

Pravilo pojedinih banaka glasi i da, ukoliko ste ne svojom krivicom izgubili platnu karticu i imali iznos na računu do 3.000 dinara, vi snosite troškove. Ukoliko je iznos veći, teret snosi banka, pod uslovom da dokažete da niste zloupotrebili karticu ili bili vidljivo nemarni.

Od avgusta banke najavljuju i nove naknade, pa će, na primer, naplaćivati više pokušaja za podizanje novca sa bankomata ili neuspela plaćanja preko interneta i slično.

A nakon što su banke pismima obavestile klijente da menjaju tarifnike, iz Narodne banke Srbije su poručili bankarima da ocene opravdanost povećanja cena određenih naknada i usluga.

Prema podacima NBS, tokom pet meseci 2022. neto prihodi bankarskog sektora po osnovu naknada i provizija koje se odnose na pružanje platnih usluga iznose 21,1 milijardu dinara, što je povećanje od 29,2 odsto u odnosu na isti period prethodne godine i time najznačajnije utiču na rast profitabilnosti bankarskog sektora u prvih pet meseci.

- Uprkos tome što je način privlačenja, odnosno zadržavanja klijenata u domenu poslovne politike banke, sa aspekta očuvanja finansijske stabilnosti koristimo priliku da ukažemo da ponekad naizgled kratkoročna dobit može da se odrazi negativno na poslovanje banke kroz dugoročno smanjenje baze klijenata banaka - naveli su iz NBS, uz najavu da će nadzirati da li se banke pridržavaju odredaba ugovora zaključenih s klijentima, kao i da li posluju u skladu s propisima.

DUŠAN UZELAC Ako vam je skupo, promenite banku

Dušan Uzelac foto: Printscreen/TV Prva

Urednik portala Kamatica i finansijski savetnik Dušan Uzelac istakao je da ne postoje utvrđene cifre preko kojih banke ne smeju da dižu cene, ali da su one u obavezi da o bilo kakvom poskupljenju obaveste klijente. - Pošto vi imate ugovor sa bankom u ugovoru i piše da će vas obaveštavati ako dođe do promene i daju vam i prostor da vi raskinete ugovor o saradnji. To suštinski znači da, ako vam promene cenovnik, vi, ako ne želite da pristanete, možete raskinuti ugovor koji ste imali do sada i da odete u drugu banku. To je ujedno i najbolji savet. Ako vam je nešto skupo i ne želite toliko da plaćate, tražite gde ima povoljnije - rekao je on za TV Prva.