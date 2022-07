ŠOKANTNO! Doktorka za Kurir TV otkrila: U klimi se nalaze opasne bakterije koje dovode do UPALE PLUĆA, POBAČAJA, A NEKAD I SMRTI

Iz klime vrebaju veoma opasne bakterije. Dve mogu da dovedu do smrtnog ishoda, tvrdi prof. dr Veroslava Stanković.

Doktorka je navela da dve bakterije mogu da dovedu ozbiljnog niza problema.

foto: Kurir televizija

- Iz klime vrebaju veoma opasne bakterije. Dve mogu da dovedu do smrtnog ishoda. Legionella i listeria monocytogenes stvarno dovode do niza problema. Pneumonia, meningitis, spontanih pobačaja i u krajnjem slučaju kod immunodeficientnih mogu da dovedu do smrtnog ishoda - rekla je Stanković.

Dodala je da klima može da pojača simptome osobe koja ima kovid i apeluje da se redovno čiste klime.

- Može da izazove veoma štetne i jače simptome. Treba voditi računa oi svojoj klimi i redovno je oprati ili dezinfikovati - rekla je Stanković.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:14 MAJMUNSKE BOGINJE NISU RAZLOG ZA PANIKU! Stojanović upozorava: Kovid je još uvek tu, posle leta i odmora MOGUĆE NOVE MERE?