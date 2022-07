IMAO SAM MALIGNI TUMOR NA PLUĆIMA, NESTAO JE POSLE SAMO 12 DANA! Dragan Jakovljević otkriva kako je pobedio opaku bolest!

Reditelja i bivšeg manekena Dragana Jakovljevića čekanje na biopsiju odvelo je do fitoterapeuta koji mu je, kako tvrdi, biljnim tinkturama spasao život za samo 12 dana terapije!

- Osećao sam se loše. Borio za vazduh. Jedva hodao. Šok. Maligni tumor na oba plućna krila veličine od 22, 14, 8, 2 milimetra. Nikako da dođem do biopsije. A možda je tako i bolje... Izlečio me je čovek iz Kruševca tinkturama, za samo 12 dana. Najveću nevericu doživeli su lekari... A mene je Mileta izlečio, uz moje molitve Bogu...

Ovako za Kurir govori Dragan Jakovljević, scenarista i reditelj dokumentarnih i dugometražnih filmova, TV spotova i televizijskih formata, inače bivši maneken, kog je, kako kaže, to što nije mogao da dođe na red za pregled dovelo do fitoterapeuta Milete Manojlovića (78), za kog tvrdi da ga je izlečio lekovitim biljkama. U svojoj ispovesti otkrio nam je kako je zapravo shvatio da je bolestan.

Koncentracija raka

- Početkom februara ove godine dobijam temperaturu. Konstantno je 37-38 stepeni. Kašljem. Sve teže dišem. Kad hodam, zamaram se. Idem od lekara do lekara i dobijam različite terapije. Kao bivši pušač već 12 godina imam opstruktivni bronhitis pluća. Da nisam imao tu temperaturu, mislio bih da mi je nastupilo prolazno pogoršanje astme. Za dva meseca sam oslabio 14 kilograma. Ni u svojoj kući ne mogu više od tri-četiri koraka. Potpuno iscrpljen, stalno se borim za vazduh... - priča Jakovljević o danima koji su bili veoma teški za njega.

Nakon toga odlučio se za skener pluća.

- Lekar opšte prakse odbija da mi izda uput da uradim skener pluća. Sredinom aprila ga radim u privatnoj klinici. Hladan tuš. Maligni tumor. Oba plućna krila, veličine od 22, 14, 8, 2 milimetra, ukupno 17 nodusa. Preporuka da što pre uradim biopsiju jer je koncentracija tumora bila na rubovima u donjem delu pluća. Odlazim opet u dom zdravlja, tražim uput za Klinički centar Srbije. Mesta nema tri meseca. Zovem nekoliko lekara da nekako to ubrzam. Doživljavam teško razočaranje. Zaričem se - nikoga više ne zovem, pa makar umro! - priča on, tvrdeći da je Bog njemu ipak odredio drugi put i da je sreća što do biopsije nije ni došao.

Dijagnoza i krvna grupa

- Prijatelj mi preporučuje fitoterapeuta Miletu Manojlovića, koji je već treća generacija u porodici koja se bavi sakupljanjem i lečenjem lekovitim biljem. Zovem ga i po dogovoru šaljem dijagnozu i krvnu grupu. Posle tri dana već sam u Kruševcu, idem po terapiju. Telefonom je Mileta meni već ispričao da lečenje njegovim tinkturama traje samo 12 dana i isto toliko vremena treba da se redukuju metabolički procesi u organizmu - kaže i ističe da je sve to bilo za veoma skroman iznos.

- Skener radim krajem maja u KBC "Dragiša Mišović". Tamo gde su bili tumori, samo su fibrozna tkiva. Nekoliko dana kasnije dobijam termin kod izvrsnog pulmologa u Kliničkom. Nosim diskove sa oba urađena skenera. Doktorka je u neverici. Tvrdi - to je nemoguće. Šalje me sada na rendgen. Posle pola sata vraćam se kod nje. Plućno krilo nema malignitete. Moje molitve Bogu, ali i Mileta, uspeli su da me izleče, a nisam jedini - zaključuje on.

BIO POZNATI MANEKEN Nikad nisam pripadao tom svetu foto: Privatna Arhiva O tome da je nekada bio maneken, Dragan Jakovljević retko govori. Kako kaže, povukao se kada je najviše radio i na pistu više nikad stao nije. - Nikad nisam pripadao tom svetu. Zalutao sam - kaže on. A od svoje 18. do 30. godine bio je jedan od najplaćenijih manekena. Jakovljević kaže da punih 12 godina nijedna reklama za "Li Kuper" nije snimljena bez njega. Tada su časopisi Politika bazar, Nada, Praktična žena, Ilustrovana Politika, Duga, Start, Radio TV revija imali tiraže od 150.000 do 300.000 primeraka, a njegova slika svakodnevno je bila u nekom od njih.

