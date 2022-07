NAKON 32 GODINE U AMERICI DUŠICA SE VRATILA U SRBIJU: Tamo smo imali sve, ali NISMO SLEPI! Ovo nisu mogli da podnesu!

Foto: tv in printscreen

- Nedostajalo nam je ono što je u Srbiji - a to su ljudi, odnosi među ljudima, neka duša naša koja nas izdvaja od ostalog dela sveta. Nama je lično bilo lepo, Amerika je prema nama bila dobra - imali smo dobre poslove, zdravstveno osiguranje, ali to ne znači da smo slepi i ne vidimo šta se drugima dešava. Rasizam je katastrofalan, do našeg sveta ne dopire činjenica koliko su maltretirani svi koji nisu po šablonu i koji se razlikuju - ističe Dušica.

Odluku da se vrati učvrstila je činjenica da se, prema njenim rečima, situacija u Srbiji mnogo promenila na bolje u poslednjih pet godina, dok se u Americi dešavalo suprotno. Život je postao neizvesniji, haotičniji i bilo je vreme za stalnu promenu adrese.

- Životni standard, raspoloženje se promenilo. Srbija se podigla na noge. Čini mi se da se u pozitivnom smislu potencira rodoljublje - da se putuje, istražuje, uči o našoj zemlji. Ljudi, koje poznajem, mnogo više putuju, razvija se etno turizam, poljoprivreda, domaća proizvodnja - meni je sve to veoma inspirativno - priča Tomićeva.

Za jogu se zainteresovala u četrdesetim godinama i kako kaže - ona joj je potpuno promenila životnu percepciju. Ubrzo je odlučila da pređe najpre na vegetarijansku ishranu, a potom i vegansku.

Praktikovanje joge i promena načina ishrane odredili su to čime će se baviti kad dođe u Srbiju.

- Čini mi se da većina osoba kada dođe u četrdesete počne da oseća svu težinu sveta na svojim leđima. Ja sam tada počela da treniram - biciklizam, kik-boks. Međutim, u jednom trenutku ukazala mi se joga. Jednostavno shvatite da čovek nije centar sveta, da smo mi neka spoljna orbitala i da se svet ne vrti oko nas i da treba da poštujemo sve oko nas - i sto i stolicu i mačku i pacova i pticu i muvu. Onda više nije bilo moguće da jedem meso. Počela sam da istražujem kako se tretiraju životinje i odlučila da svojom potrošnjom to više ne podržavam - naglašava Dušica.

Odlučila je da spoji dve najveće ljubavi - jogu i kulinarstvo. Dušica danas drži individualne časove joge, a nedavno je počela da volontira u opštini Zvezdara gde najstarije sugrađane podučava jogi u stolici. Sa druge strane, ostvarila je san i Beograđanima ponudila vrhunske veganske recepte koje je sama osmislila. Cilj joj je da pokaže kako veganska ishrana nije dosadna, jednolična, a ni skupa.

Kurir.rs/Informer