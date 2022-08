DRVA, STRUJA ILI PELET?! Evo šta će biti najisplativije za grejanje ove zime: Računica sve pokazala, samo da ogreva bude dovoljno

U Srbiji će ove grejne sezone biti najisplativije grejati se na struju, a kao drugi najekonomičniji način grejanja su drva, savetuju stručnjaci.

S obzirom na to da nam se grejna sezona bliži, Kurir je sproveo računicu, koja je pokazala da bi prosečno grejanje za kvadraturu od 60 kvadrata koštalo oko 60.000 dinara, dok bi za grejanje na struju građani trebalo da izdvoje oko 73.000 dinara.

foto: Prtinscreen RTS

Kupovina pre poskupljenja

Kako smo na pragu grejne sezone, a poskupljenje goriva, nedostatak radne snage i povećana tražnja u velikoj meri utiču na cene ogreva na stovarištima širom zemlje, cena jednog paketa od 1,8 kubika drva u Beogradu dostigla je cenu od čak 24.000 dinara, dok se cena peleta kreće od 370 do 420 evra po toni.

Budući da cene energenata divljaju, mnogi potrošači čvrstih goriva su odavno počeli da se snabdevaju ogrevom za predstojeću zimu, ranije nego prethodnih godina.

- Pre dve godine smo počeli da se grejemo na pelet, pre svega zbog njegove tadašnje pristupačne cene i ekonomičnosti. Međutim, u potražnju za peletom smo ove sezone krenuli dosta ranije nego prethodne godine, gotovo odmah čim smo čuli da cena skače. Kako na vreme nismo nabavili dovoljnu količinu, sada ćemo plaćati oko 400 evra - kaže zabrinuti potrošač S. K. iz Vlasotinca, dodajući da su meštani ovog mesta odavno krenuli u potragu za ogrevom, a najveća navala je na drva, čija se cena u ovom mestu kreće oko 65 evra.

Pelet najtraženiji

Činjenica je da bojazan od zime i ledenih dana dolazi brže nego što smo mislili, a kako bi imali topao dom, potrošači će osetiti i veći udar na džep.

foto: Profimedia

Sa stovarišta širom Srbije za Kurir kažu da je potražnja za peletom znatno skočila, pa se trenutno traži u mnogo većoj meri nego ogrevno drvo. I dok je u prošlogodišnjoj letnjoj sezoni cena peleta bila oko 170 evra, ove godine je prosečna cena od 370 do 420 evra.

Proizvođači su zabrinuti da li će ovog čvrstog goriva imati dovoljno, a zbog manjeg obima proizvodnje dobavljači imaju prostora da podižu cenu po sopstvenom nahođenju.

Ukoliko uzmemo u obzir zvanične podatke da u Srbiji ima oko 110.000 domaćinstava koja se greju na pelet, a da je za jednu šestomesečnu grejnu sezonu domaćinstvu potrebno oko 10 tona peleta, potrošači će morati za ogrev da iskeširaju oko 4.000 evra.

Vranjska bruka Kradu drva i noću U Vranju je nedavno nestao kubik ogrevnog drveta jednoj vranjskoj porodici, a drva su bila naređana ispred kuće na trotoaru. - Planirao sam da ih stružem i sređujem za vikend. Neko se osmelio i odneo ceo kubik u toku noći. Da ne veruješ da je i to moguće - pričao je za Kurir nedavno M. Z., koji živi u jednoj od gusto naseljenih ulica u Vranju.

On kaže da je bio prinuđen da narednog dana, i pored lošeg vremena i kiše, završi sa struganjem i skladištenjem ogrevnog drveta. Meštani kažu da je poskupljenje ogrevnog drveta sigurno kumovalo krađi. Kubik ogrevnog drveta u Vranju se kreće oko 65 evra.

Za porastom cene peleta ne zaostaje ni cena ogrevnog drveta, a potražnja nije ništa manja. Proizvođači kažu da je zainteresovanost za ogrevno drvo poranila u odnosu na prethodnu godinu, ali i da sve više potrošača prelazi na drvo. Statistika pokazuje da je cena poslednjih mesec dana skočila za 25 odsto, a očekivana su poskupljenja za od 10 do 15 evra po metru.

Tako se trenutna cena ogrevnog drveta kreće od 8.000 do 10.000 dinara, ali treba uzeti u obzir da cena varira u zavisnosti od lokaliteta u Srbiji, ali i prodajnog mesta. Na tu cenu treba dodati i cenu usluge sečenja drveta, koja iznosi oko 1.000 dinara po jednom kubnom metru.

foto: MUP Srbije

Uzimajući u obzir nove cene i procenu prosečne potrošnje ovog ogrevnog materijala, troškovi za jednu grejnu sezonu za prostoriju od 60 kvadrata iznosili bi oko šest metara drva, što bi na kraju iznosilo oko 60.000 dinara. Treba napomenuti da u cenu nije uračunat prevoz, kao ni usluga sečenja.

Takođe, ogrevno drvo se prodaje sečeno i paletizirano, a jedan paket sadrži 1,8 kubika drveta. U januaru je jedna takva paleta koštala 15.000 dinara, u maju 18.490 dinara, a sada košta čak 24.000 dinara.

Najisplativije

Što se tiče potrošača koji se tokom zime greju na struju, treba naglasiti da će cena struje zvanično od 1. septembra biti skuplja. Prosečna cena kilovat-sata za domaćinstva biće uvećana za 6,5 odsto, te će prosečna cena kilovat-sata biti 8.144 dinara.

Cene ogreva 24.000 dinara košta 1,8 kubika sečenih drva

od 370 do 420 evra košta tona peleta

od 8.000 do 10.000 dinara je cena drveta

Prema računici Agencije za energetiku, koja navodi da je za grejanje celokupnog stambenog prostora od 60 kvadrata, pri temperaturi od 20 stepeni, 16 sati dnevno, tokom 180 dana u grejnoj sezoni, potrebna energija od oko 9.000 kWh, odnosno 150 kWh/m2, što predstavlja prosečnu potrošnju tokom zime. Prema ovoj računici i prosečnoj ceni kilovat-sata, za šestomesečnu sezonu građani koji se greju na struju moraće da izdvoje 73.000 dinara.

foto: Shutterstock

Tako će mesečni računi za struju biti veći od 600 do 1.500 dinara, dok će na šestomesečnom nivou biti poskupljenja od 3.500 do 9.000 dinara.

Uzimajući u obzir činjenicu da je struja jedan od najekonomičnijih načina grejanja, postoji strah da će potrošači koji su do sada koristili drugu vrstu ogreva nužno preći na ovaj energent, a upravo to bi moglo da dovede do opterećenja državnog elektroenergetskog sistema.

Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže za Kurir da, sudeći po trenutnoj situaciji, najisplativije je grejati se na struju.

foto: Beta/Miloš Miškov

- Siguran sam da će u narednom periodu struja minimalno poskupeti. Ako se greje manja kvadratura i ne ide u crvenu zonu, uz akumuliranje pri jeftinoj struji, ona je trenutno najpovoljnija. Ono što građanima često kažem jeste i da su inverteri takođe ekonomični, ali samo ukoliko se ne ide mnogo u crveno - kaže Stevanović i dodaje:

- Takođe, pelet i ugalj će biti skuplji ove zime nego prošle. Tražnja je porasla u Evropi, a spasa nema od poskupljenja. Inače, kao i uvek, najbolje je centralno grejanje. Ne bi trebalo da ostanemo bez energenata za isto, ali moguće je da nam se vrate godine "naučnog grejanja" sa garantovanih od 20 do 21 stepen u stanu.

Kurir.rs/ A. K.

