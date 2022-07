BEZOBRAZLUK BEZ GRANICE, PELET U SRBIJI NAJSKUPLJI U REGIONU! Cena metra drva košta BASNOSLOVNO MNOGO, zna se ko je za to kriv

Samo u periodu od 15. maja do 28. juna cene peleta su porasle za šest do osam hiljada, a razloga za to nije bilo, ističe Branko Glavonjić, profesor Šumarskog fakulteta

Međunarodna agencija za energiju ponovo je upozorila da će zima u Evropi biti veoma teška, a tu situaciju koriste srpski trgovci ogrevnim drvetom i peletom da bi brzo i mnogo zaradili!

Tako su cene bezobrazno visoke, pa je tona peleta juče koštala ponegde oko 410 evra, a ogrevnog drveta u manjim mestima nema ispod 50 evra po kubiku, dok se u većim gradovima za metar drva traži i 120 evra!

Branko Glavonjić, profesor Šumarskog fakulteta, za Kurir kaže da su cene nerealne, i mišljenja je da je sada vreme da se uključe nadležne inspekcije da ne bi došlo do potpune eksplozije na ovom tržištu.

- Cene ogrevnog drva i peleta su nerealno visoke i ne opravdavaju troškove u lancu u kom se formiraju. Potražnja je ekstremno visoka, a tu najveći benefit prave trgovci, u lancu koji kreće od JP "Srbijašume", preko proizvođača, pa do trgovaca. Samo u periodu od 15. maja do 28. juna konkretno cene peleta su porasle za šest do osam hiljada, a da razloga za to nije bilo. Trgovci prebacuju loptu na proizvođače, a oni kažu da su skupe sirovine, i tako se sve vrti ukrug. Stoga mislim da je vreme da se u ovu problematiku uključe čak i nadležne inspekcije - kaže profesor Glavonjić i ističe da je potez Vlade Srbije da zabrani izvoz peleta i drva bio dobar, ali nedovoljan:

Vranjska bruka Počeli da kradu drva noću U noći između petka i subote nestao je kubik ogrevnog drveta jednoj vranjskoj porodici. Drva su bila naređana ispred kuće na trotoaru. - Planirao sam da ih stružem i sređujem za vikend. Neko se osmelio i odneo ceo kubik u toku noći. Da ne veruješ da je i to moguće - priča M. Z., koji živi u jednoj od gusto naseljenih ulica u Vranju. On kaže da je bio prinuđen da narednog dana i pored lošeg vremena i kiše završi sa struganjem i skladištenjem ogrevnog drveta. Meštani kažu da je poskupljenje ogrevnog drveta sigurno kumovalo krađi. Kubik se u Vranju sada prodaje po ceni od 65 do 70 evra. T. S.

- Mi smo ranije izvozili svega jedan odsto ukupnih količina drva i 11 odsto peleta koji smo imali, te stoga to nije uspelo da smiri tržište. Odluka Vlade možda bi trebalo da bude produžena, ili da se pozovu ključni ljudi iz lanca koji smo pominjali i da se organizuje razgovor kojim će se zaustaviti dalji rast cena. Dodaje da poziva na savest same trgovce, ali i nadležne, jer su nam, kako kaže, svaki metar i kubik dragoceni.

Cene peleta Beograd - 411 Zagreb - 372 Ljubljana - 362 Banjaluka - 294 Skoplje - 205 * Cene su izražene u evrima po toni

Inače, u Srbiji pelet košta, prema podacima koje poseduje profesor Glavonjić, prosečno 363 evra po toni, koliko košta u Austriji, a skuplji je jedino u Hrvatskoj, odnosno u Zagrebu, i Italiji. U Beogradu na nekim stovarištima juče je dostizao cenu od 411 evra, dok se znatno jeftinije može kupiti u Banjaluci - 294 evra po toni, Skoplju - 205 evra, dok se u Ljubljani pelet prodaje za 362 evra po toni.

Cene ogrevnog drveta Ljubljana - 96 Beograd - 90 Zagreb - 90 Skoplje - 74 Banjaluka - 65 * Cene su izražene u evrima po kubnom metru

Što se ogrevnog drveta tiče, u Beogradu i Zagrebu cene su od 90 evra po metru, a drvo je po kubiku skuplje samo u Ljubljani - 96 evra. Znatno jeftiniji su Banjaluka i Skoplje.

Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacija potrošača Srbije (NOPS) saglasan je da je do visokih cena ogreva došlo zbog onih trgovaca koji hoće što brže i bolje da zarade.

- Formiranje cena je slobodno, ali je to ipak pitanje poslovne kulture odnosa. Komisija za zaštitu konkurencije mogla bi da ispita da li postoji zloupotreba položaja i da li trgovci pravilno posluju. Možda dolazi do dogovaranja nekih trgovaca, koji kada se ujedine, diktiraju ovakve cene. Činjenica je da je potrošač taj koji uvek ispašta i izvlači najdeblji kraj, jer svaki pojedinac razmišlja kako će se zagrejati naredne zime, za koju ne znamo kakva će biti. Pitanje da li će se u ovaj slučaj uključiti nadležne inspekcije uputili smo Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvu rudarstva i energetike.

Iz Ministarstva rudarstva i energetike za Kurir kažu da je Vlada odlukom o privremenoj zabrani izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Srbiju zabranila, između ostalog, izvoz drvnog materijala neophodnog za proizvodnju peleta i drugog ogreva. Navode da je odluka stupila na snagu 3. juna i da će se primenjivati do 25. jula. Nakon isteka ove odluke ponovo će razmotriti situaciju i doneti odluku koja će imati za cilj stabilno snabdevanje tržišta peletom i drvnom sečom kako za građane, tako i za daljinske sisteme grejanja koji koriste ovaj energent.

