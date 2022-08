VRAĆA SE BOLEST ZA KOJU SE MISLILO DA JE ISKORENJENA! U Srbiji 10 i više odsto dece nije vakcinisano protiv nje! (FOTO)

Povodom upozorenja američkih zdravstvenih zvaničnika na ponovnu pojavu poliomijelitisa, bolesti poznatije kao dečja paraliza, u dva okruga pored Njujorka, domaći pedijatri apeluju na roditelje da decu vakcinišu protiv poliovirusa, koji izaziva ovu opasnu bolest, za koju se mislilo da je davno iskorenjena.

Predsednik Udruženja pedijatara Srbije dr Georgios Konstantinidis kaže da je vakcinacija jedini način da se bolesti iskorene.

- Pad odziva na vakcinaciju dovodi do pojedinačnih slučajeva oboljenja. Vakcinisani ne moraju da brinu. Svako treba da vakciniše decu i tako ih sačuva od bolesti, ne samo poliomijelitisa već i drugih - rekao je on za Kurir i naveo kakav je odziv za imunizaciju protiv poliovirusa.

- Obuhvat ovom vakcinacijom kod nas je nešto malo manji od 90 odsto. To je pristojan obuhvat jer je u pitanju vakcina koja se prima u prvoj polovini prve godine života deteta, a tada roditelji najviše slušaju lekare. Ipak, problem imamo sa antivakserskim lobijima, zbog kojih nismo na 100 odsto vakcinacije. Ne postoji zarazna bolest koja se ne može raširiti ako se ne sprovodi redovna vakcinacija. Tako kod nas može doći do sporadičnih slučajeva, ali mesta panici nema - navodi naš sagovornik i dodaje da je tokom prošle godine dečje paralize bilo i u Rumuniji.

Opasan virus Lako se prenosi Dečja paraliza (poliomijelitis) bolest je koju izaziva zarazni poliovirus, koji može da se prenese kašljanjem i kijanjem, kao i hranom, vodom ili predmetima koji su bili u kontaktu sa izmetom nekoga ko je njime zaražen. Ovaj virus može da živi u grlu i crevima zaražene osobe nedeljama, a može da se širi i bez ikakvih simptoma.

- Sve više se govori o ovoj bolesti jer je pre rata u Ukrajini tamo bilo sporadičnih slučajeva obolelih, i to zbog niskog procenta vakcine protiv poliovirusa. Sada se zbog talasa izbeglica i pažnja skrenula na ovu bolest, pa se sve više slučajeva registruje. Svakako, gde god da je bilo obolelih, nisu bile u pitanju najteže kliničke slike niti paralize - zaključuje dr Konstantinidis.

Podsetimo, zdravstveni zvaničnici u Njujorku saopštili su da možda postoje "stotine" ljudi zaraženih poliomijelitisom, nakon što je sam virus otkriven u otpadnim vodama! Stoga je od tamošnjeg ministarstva zdravlja stiglo upozorenje da svi oni koji nisu vakcinisani to učine što je pre moguće. Inače, dečja paraliza, opasna zarazna bolest koja može da dovede čak do invaliditeta, na evropskom kontinentu iskorenjena je 2002. godine, i to zahvaljujući vakcinaciji protiv poliovirusa. Ona se inače nalazi u kalendaru obaveznih vakcina u Srbiji i nju finansira RZZO.

