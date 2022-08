MOĆ KURIRA I NAŠIH ČITALACA I GLEDALACA: Serijom tekstova uspeli smo da pomognemo UGROŽENIM LJUDIMA I SPASEMO IH MUKA!

Često se medijima zamera zašto konstantno pišu o lošim stvarima, ali jedno od osnovnih novinarskih pravila jeste da nije vest kad pas ujede čoveka, nego kad čovek ujede psa.

Tako novinarima nije vest da dom za stare radi u skladu sa zakonom, već da dom godinama radi nelegalno i zbog toga stari sugrađani žive u neadekvatnim uslovima koje debelo plaćaju, a s druge strane, na jednoj visokoobrazovnoj ustanovi postoji seksualno uznemiravanje koje godinama trpe nedužne studenti i studentkinje.

Jedna od uloga medija je i da se piše o kriminalu, seksualnom uznemiravanju, nasilju i lošem ponašanju koje nije u skladu sa opšteprihvaćenim društvenim standardima, a sve to u interesu građana uz glavni cilj da se takve anomalije otklone.

Novinari nekad ne mogu da dođu do pune istine i činjenica, ali ono što saznaju, provere i uporede uz pomoć više izvora uvek treba da objave da bi kako javnost, tako i nadležne državne institucije imale uvid u to što se dešava.

U proteklom periodu Kurir je uspeo da obelodani, istera istinu do kraja i pokrene nadležne da reaguju u dva vrlo važna slučaja koji bi možda ostali skriveni i zbog kojih bi neki naši sugrađani i dalje trpeli teške posledice. Naši čitaoci su verovali našoj redakciji i pomogli nam da istinu isteramo do kraja, a naša snaga su upravo vernost i podrška naših čitalaca.

Podsetimo, Kurir je u junu, uz druge medije, imao serijal tekstova o seksualnom uznemiravanju na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, kada smo nizali svedočenja studenata o predatoru sa ove visokoobrazovne ustanove, koji je studentkinjama zavlačio prste pod mrežaste čarape, vređao na verskoj i nacionalnoj osnovi, lascivno ih dodirivao po telu i kosi, pohotno gledao.

Nakon pisanja medija, Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji s MUP pokrenulo je predistražni postupak i pripadnici MUP su po nalogu VJT u Beogradu obavili razgovore sa studentkinjama koje su se odazvale pozivu policije, a prethodno su povereniku za ravnopravnost Arhitektonskog fakulteta podnele interne prijave za uznemiravanje nakon javnog poziva dekana da to učine.

Tri devojke su se izjasnile da žele da podnesu predlog za krivično gonjenje protiv profesora, zbog krivičnog dela polno uznemiravanje.

S druge strane, Kurir je od prošle nedelje svakodnevno pisao o nelegalnom domu za stare "Rojal" u Krnjači, koji od svog osnivanja 2019. godine radi bez licence. Za naš list su bivše radnice doma, rodbina i staratelji korisnika pričali o neregularnostima u domu kao i o užasnom ophođenju prema korisnicima.

Nakon objavljivanja naših tekstova, u slučaj se uključilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je u utorak poslalo inspekciju, a ona je s pripadnicima MUP iz trećeg pokušaja ušla u "Rojal" i, nakon izvršene kontrole, izrekli su zabranu rada ovoj ustanovi.

Kurir je juče, povodom postupanja Ministarstva za rad i socijalnu politiku i inspekcije, uputio pitanja domu za stare "Rojal" u Krnjači , ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor.

Kako su nam potvrdili iz nadležnog ministarstva, domu je dat rok od 15 dana da iseli korisnike, a staratelji, rodbina i centri za socijalni rad su obavešteni o zatvaranju doma.

Tužilaštvo dalje nastavlja postupak ispitivanja okolnosti nelegalnog rada doma u vlasništvu Filipa Jakšića, a ovu istragu tužilaštvo je započelo nakon što je Kurir izveštavao o neregularnostima i nehumanom postupanju prema štićenicima doma.

Advokat

Vlasniku doma preti robija

Kurir je juče, povodom zatvaranja nelegalnog doma "Rojal" u Krnjači, kontaktirao s advokatom koji je upućen u slučajeve nehumanog ophođenja prema štićenicima. On je rekao da rodbina i staratelji korisnika koji su boravili u domu mogu da ostvare svoje pravo kroz parnični postupak, ukoliko je za njih nastupila neka materijalna ili druga šteta.

- Zanimljivo je ispitati da li postoji krivična odgovornost onoga ko je obavljao ovu delatnost. Kako se radi o starim licima kao korisnicima, ako im je pružana neadekvatna nega u smislu medicinske nege, možda postoje elementi dela nesavesno pružanje lekarske pomoći iz čl. 251, st. 2 Krivičnog zakona. Ukoliko se podvodi kao osnovni oblik pružanja nesavesne pomoći, kazna zatvora je do jedne godine, ako je zdravlje teško narušeno, od jedne do osam godina, a ako je nastupila smrt nekog lica, od dve do 12 godina zatvora.