GDE JE, SADA BIVŠI, DOSTAVLJAČ WOLTA POGREŠIO? Poverenik: Sadržaj poruke je nebitan, ali ovo je BITNO!

Dostavljač hrane iz Beograda dobio je otkaz zato što je devojci posle dostave porudžbine poslao privatnu poruku.

Odluka devojke da prijavi spornu poruku, ali i kompanije da otpusti dostavljača, izazvale su veliku buru na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da je reakcija preterana, drugi ističu da takvi potezi moraju da se osude jer unose strah.

Poverenik za zaštitu podatka o ličnosti nema dilemu - Zakon je prekršen i najavljuje vanrednu kontrolu.

Dan nakon što je na adresu doneo poručeni obrok, dostavljač "Wolta" je devojci koja ga je poručila poslao poruku u kojoj ju je pitao kakva je bila hrana.

Spornu poruku devojka je prijavila, a odgovor kompanije stigao je i dostavljaču - zbog zloupotrebe broja telefona dobio je otkaz.

Posle toga je poslao još jednu poruku:

"Ej, samo da ti se zahvalim. Juče sam dobio otkaz na poslu zbog tebe. Ne mogu da verujem da si se žalila Voltu, jer sam ti se javio na najnormalniji način i poslao jednu poruku, niti sam bio vulgaran, niti bilo šta. Svaka čast, ne znam kakvu ti korist imaš od toga, ali eto, ja sad posao više nemam niti imam mesečne prihode".

U saopštenju, kompanija precizira da je korišćenje podataka korisnika u neposlovne svrhe direktno kršenje ugovora.

"U svim potpisanim ugovorima koje imamo sa partnerima i sopstvenim zaposlenima jasno je navedeno da oni ni pod kojim okolnostima ne smeju da otkrivaju, koriste ili zloupotrebljavaju informacije u vezi sa isporukama, porudžbinama ili korisnicima Platforme u bilo koju svrhu, osim za usluge dostave. Najiskrenije žalimo što je došlo do ove situacije", navode u "Woltu".

Da li se navodi kompanije u praksi i primenjuju sledeće nedelje će, kako je najavio, vanredno kontrolisati tim Poverenika za zaštitu podataka. Ono što je za sada utvrdio jeste da je dostavljač prekršio Zakon.

foto: Shutterstock

"Poenta je u tome da ono za šta vam neko traži podatke samo u tu svrhu može i da obrađuje, u ovom slučaju ti podaci - broj telefona, adresa stana, ime su mogli biti korišćeni isključivo u svrhu izvršenja posla, dostavljanja hrane. Onog trenutka kada je obavljen posao dostavljanja hrane ti podaci gube značaj što se tiče svrhe i ne smeju više da se koriste", kaže poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović.

Kaže da je sadražaj poruke nebitan, ali da je bitno to što je podatak o njenom telefonskom broju iskorišćen za svrhu za koju nije prikupljen.

Žene delile negativna iskustva

Zloupotreba broja telefona pokrenula je lavinu reakcija, a ubrzo su na pojedinim stranicama i druge žene podelile svoja negativna iskustva.

Sociološkinja iz "Ženske solidarnosti" Jelena Riznić kaže da je bilo i slučajeva da neko čuje broj telefona kada nekouplaćuje kredit. Takve situacije dovode do straha,

"Tu postoji jedna činjenica straha, vi ne možete da znate ko je potencijalno opasan, ko nije. Ovo jeste konkretna situacija jer postoji ugovor o zaštiti privatnosti, ali vrlo važno je da menjamo svest da čak i kada nema ugovora, zakona postoji nešto što je nepisano", poručuje Jelena Riznić.

Ono što jeste propisano su kazne za one koji povrede Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - fizičkim licima preti kazna od 50.000 do 150.000 dinara, dok bi pravna lica mogla da plate i do dva miliona dinara kazne.

(Kurir.rs/RTS)