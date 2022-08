NEMAM OCA, NEMAM MAJKE, ALI SE BORIM! Bolan snimak srpskog tinejdžera koga je ubila granata! OVO JE HEROJ SPOMENKO! (VIDEO)

"Imao sam slučajeva da je bilo teško, ali to se izdrži. Imao sam slučajeva da sam nagazio na minu, bila je mina paštetica. Geler me je okrznuo, ali opet se sve to savlada."

Ovo su samo neke od reči 15-ogodišnjeg borca, Spomenka Gostića, a intervju sa njim pojavio se na društvenim mrežama i pokazao novim generacijama kako je izgledao život nezbrinutog tinejdžera u ratnim balkanskim područjima početkom 90-ih.

Ne žali se Spomenko na život, kaže da mu je sa vojskom fino, a potom otkriva i da nema oca ni majku, da je živeo sa bakom, i da je ona poginula na kućnom pragu. Od tada je sam.

On je bio najmlađi odlikovani vojnik RS, o njemu je snimljen dokumentarni film, ulice nose ime po ovom heroju.

Poginuo je od granate 20. marta 1993. godine, nedaleko od svog sela Jovići, na planini Ozren.

Ovako je u intervjuu opisivao svoja zaduženja u vojsci:

Kurir.rs