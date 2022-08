NE DAM PARE DA RADIŠ NOKTE I K*RVAŠ SE! Muškarci lažu da rade za minimalac i prebacuju auto na druge DA NE PLAĆAJU ALIMENTACIJU

Čak trećina razvedenih očeva, prema nezvaničnoj statistici, ne plaća redovno alimentaciju, a da bi izbegli izmirivanje zakonske obaveze, oni sakrivaju imovinu, prebacuju je na rođake, daju fiktivne otkaze, prijavljuju da primaju minimalac...

Sve čine samo da izvršitelji ne bi mogli da sprovedu plenidbu. Svoje automobile registruju na druge, a spremni su i da menjaju adrese i da rade na crno samo da majci ne bi dali novac za dete!

Sve to rade uz izgovor da neće pare da daju bivšoj supruzi, da ona njima raspolaže i da ih ne bi trošila na sebe ili ugrađivala silikone.

9.790 brakova razvedeno je u Srbiji tokom 2021. 5.187 razvedenih brakova činili su brakovi s decom 3.600 dece dodeljeno je majci na staranje * Podaci Republičkog zavoda za statistiku

Čitateljka Kurira I. R. i sama je to doživela na svojoj koži.

- Kada je sin imao šest meseci, ostavila sam supruga zbog njegovog problema sa alkoholom i podnela zahtev za razvod. Dete je dodeljeno meni, a on je ubrzo dao otkaz u firmi u kojoj je radio. Rekla sam mu da će morati da plaća alimentaciju jer primam porodiljsko i, dok se ne vratim na posao, sve je na meni. Rekao mi je: "Neću ja tebi da dajem pare, pa da ideš da radiš nokte i feniraš se, ili se ku*vaš sa mojim parama". Rekao je da će do odluke suda o iznosu alimentacije da kupuje pelene i dohranu, ali je to uradio samo jednom. Kada smo otišli na sud, glumio je žrtvu i govorio kako nema posao i primanja. Tako sam dobila minimalnu nadoknadu za dete - ispričala je ona.

Da neće da plaćaju majci nokte, frizera i silikone i provode, izgovor je tih očeva, što je za Kurir potvrdila i Vera Totić iz Udruženja samohranih roditelja, koja kaže da se takvih slučajeva dosta naslušala od žena.

Majke nekad i odustaju od ostvarivanja svojih i dečjih prava da bi izbegle stresne situacije koje prate ceo postupak, ali i želje da zaštite decu od neprijatnosti.

- Ti roditelji, uglavnom očevi, kao da nisu svesni da do razlaza sa bračnim partnerom nisu imali zajedničke troškove oko deteta i da u njima moraju da nastave da učestvuju. To kaže i porodični zakon, da svako dete ima pravo na oba roditelja, što znači da oboje moraju da učestvuju u njegovom životu. Ipak, ako prestanu da učestvuju u podizanju deteta, rekla bih da muškarci to rade zbog nepriznavanja gubitka. Postaju svesni šta su izgubili i svete se ženi, ne razmišljajući o detetu, kao ni o tome da će izdržavanje morati kad-tad da nadoknade - objašnjava Totićeva:

- Sve te malverzacije koje rade njima u suštini ne uspeju. Svakako moraju da plate. Ako neće da plate naknadu koja je obavezna, prema Krivičnom zakoniku, preti im zatvorska kazna. Imaju opcije i odloženog plaćanja, uslovne kazne, a ako se dugovi nagomilaju, onda dobijaju rešenje da treba da idu u zatvor. Ironično je što tada nađu novac i izmire sve naknade za svoje dete.

Ne mogu da prevare sistem Džabe tumbaju imovinu, sud sve može da uzme U slučaju kada roditelj koji ne želi da plaća alimentaciju pokuša da prevari sistem, postoji i mehanizam za borbu protiv toga, kaže Vera Totić: - Paulijanska tužba postoji upravo kada se potražuje alimentacija. Ona omogućava da sud proveri kod katastra i policije da li je osoba koja ne isplaćuje alimentaciju prebacivala neku imovinu za vreme ili ispred dobijanja tužbe. Ukoliko se utvrdi da jeste, sud to poništava, vraća imovinu na ime te osobe i imovina može da se pleni ako on ne počne da plaća svoju zakonsku obavezu.

Prema rečima naše sagovornice, zna se kako se tretiraju zaposleni, a kako nezaposleni roditelji.

- Po tački Porodičnog zakona koja se odnosi na alimentaciju, navodi se da ona može da se zahteva u procentima kod zaposlenih, i to od 15 do 50 odsto od ukupnih primanja umanjenih za PDV. Ako je roditelj nezaposlen, alimentacija se naplaćuje kroz minimalni iznos za dečje potrebe, i to reguliše sud, a suma ide od 10.000 do 16.000 dinara.

Srbija još nema alimentacioni fond Dete dobija pare od države, a ona juri nesavesne roditelje Srbija je jedna od retkih zemalja u regionu koja nema alimentacioni fond za pomoć deci čiji razvedeni roditelji ne izmiruju mesečne obaveze. Udruženje pravnika Srbije, koje je nastavilo pro bono rad na izradi Građanskog zakonika, nije odustalo ni od predloga za osnivanje državnog demografskog fonda, iz kog bi se finansirala izdavanja za porodilje, niti od alimentacionog fonda. On bi podrazumevao da pare detetu idu od države, a da institucije jure nesavesne roditelje.

