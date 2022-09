AKO VAM OVAKVA PORUKA STIGNE NA INSTAGRAMU NIKAKO NE ODGOVARAJTE! Ovako vas navuku da vam UZMU BROJ TELEFONA i SKINU PARE (FOTO)

Čitateljka Kurira požalila se našoj redakciji da je nasela na veliku prevaru na Instagramu kada joj je s naloga drugarice stigla poruka u kojoj joj ona traži broj telefona.

- Dobila sam poruku: "Zdravo, možeš li mi dati svoj broj mobilnog." S obzirom na to da i poslovno sarađujem s njom, odmah sam se upecala i odgovorila joj. Napisala sam: "Mislila sam da imaš" i u toj poruci sam joj poslala svoj broj. U tim trenucima mi nije ni palo na pamet da se radi o nekoj prevari, samo sam se zapitala zašto mi ponovo traži broj - priča nam sagovornica, koja je želela da ne otkrivamo njen identitet, i dodaje:

- Odmah posle moje poruke stiže mi na telefon od nje: "Hvala, poslaću vam SMS za konkurs, ako dobijete poruku sa kodom, pošaljite mi odmah. U redu?"

Istog trenutka skinšotujem čet i šaljem toj prijateljici na Vocap uz pitanje šta je to i o kakvom konkursu se radi. Međutim, nije videla poruku i ne dobijam odgovor neko vreme. Meni tada stiže kod, i prvo što mi pada na pamet je da je nešto vezano za posao i da ga hitno prosledim kako je zahtevano u prethodnoj poruci.

Ona dodaje da joj stiže nova poruka s profila prijateljice.

- U međuvremenu stiže i drugi SMS na broj u kojem piše da joj je s bankovnog računa skinuto 2.500 dinara, a zatim u drugoj poruci da je skinuto još skoro 5.000 dinara. Pošto mi prijateljica i dalje ne odgovara na Vocapu, a poruke mi stižu s njenog profila, ja je pozovem da pitam o čemu se radi.

Zlatno pravilo Ako ne kliknete, ne mogu vam ništa

Goran Kunjadić foto: Privatna Arhiva

Kunjadić apeluje na korisnike da nikad ne kliknu na link koji im je stigao kao SMS: - Klikom na link omogućavate pristup. Ukoliko to ne uradite, on ne može da pristupi informacijama. Ako vam stigne neki link, obavezno to proverite. Nemojte slati ništa na osnovu elektronske komunikacije. Jako je teško da se napadačima koji se služe ovakvim prevarama uđe u trag.