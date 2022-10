AKO VAM SE UREĐAJI POKVARE ČIM ISTEKNE GARANCIJA OVO TREBA DA URADITE: Procedura je jasna, a evo u čemu je problem

Kupci u Srbiji godišnje podnesu više od 1.200 žalbi na neispravne tehničke aparate, pre svaga televizore i audio-opremu.

Nikica Jovanović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) kaže da se na godišnjem nivou u Srbiji podnese oko 6.000 pritužbi. Potrošači se najčešće žale na obuću, zatim na velike kućne aparate, informaciono-komunikacionu opremu i audio i video opremu.

- Obuća je godinama unazad u vrhu prigovora i potrošači ne mogu lako da ostvare svoja prava kada je žalba odbijena i očekujemo da će medijacija tu doprineti da se bar smanji broj sudskih postupaka u ovakvim situacijama - rekla je Jovanovićeva za RTS.

Potrošači se žale da im se dešava da se na sam dan isteka garancije pokvari uređaj. Uređaj uz fiskalni račun, inače, može da se reklamira dve godine, ili duže uz garanciju.

- Kada istekne garancija ne možete ni do rezervnih delova da dođete i onda morate novi uređaj da kupite, a vi ste izdvojili novac, očekujete duže da traje. Nije samo naše tržište to konstatovalo, aktivno se radi da se programirani kvarovi ne dešavaju, da se dokaže da postoje i zabrane, da to bude kroz propise uređeno. Kada kupite uređaj treba da znate koliki mu je vek trajanja i koliko nakon isteka garancije možete rezervne delove da nabavite. To je i ekološki problem - navodi Nikica Jovanović.

Neki majstori kažu i da je veš-mašina programirana za 2.500 pranja, ali Jovanovićeva ukazuje da nemamo nijedno istraživanje koje će to potkrepiti dokazima.

- U EU se radi na tome, problem jeste detektovan - da uređaj traje samo koliko garancija. Vi ste u te dve godine zaštićeni, ali nakon isteka ne očekujemo da imamo problem sa rezervnim delovima. Prodavac mora da vas obavesti o tome kakva je situacija sa rezervnim delovima tokom i nakon isteka garancije. Neretko potrošači ne dobiju tu informaciju - navela je Jovanovićeva.

Nakon toga dolazi se u situaciju da se procenjuje šta se više isplati - kupiti novi uređaj ili popraviti stari. Neretko je dugoročno isplativije kupiti novi uređaj.

Jovanovićeva je apelovala na potrošače da tehničku robu odmah pregledaju i što pre reklamiraju, kao i da ne potpisuju papir da je roba pregledana i da nemaju primedbi ako nisu zaista prekontrolisali uređaj.

Napominje i da niste u obavezi da čuvate ambalažu uređaja i da je za reklamaciju dovoljno da imate fikalni račun.

- Ako vam traže ambalažu, obratite se nekoj organizaciji potrošača za savet i pravnu pomoć - zaključila je Nikica Jovanović.

