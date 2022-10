RHMZ NAJAVIO PROMENU VREMENA ZA VIKEND: Danas smena sunca i oblaka, a u ovim delovima Srbije moguća i kiša

U Srbiji će danas ujutro u nižim predelima, duž rečnih tokova i po kotlinama biti mestimično magla, a tokom dana u većem delu malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a samo na jugozapadu i jugu pretežno oblačno mestimično sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeoroložki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura će se kretati od šest do 11 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će ujutro na širem području grada biti kratkotrajna magla, a tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura će se kretati od devet do 11 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna oko 20 stepeni.

RHMZ najavio porast temperature

foto: Printscreen/RHMZ

"Danas u većem delu malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, samo u južnim predelima pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Najviša temperatura od 16 do 20 °C. Od subote pretežno sunčano i toplije vreme, u većini mesta od 20 do 24 °C", navodi se u najavi RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U subotu pretežno sunčano i malo toplije. Vetar umeren jugoistočni u košavskom području, a u ostalim krajevima slab istočni i severoistočni. Na jugu Banata povremeno pojačan jugoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 11°C, a maksimalna od 19°C do 22°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 10°C do 15°C.

U nedelju i početkom iduće sedmice sunčano i još malo toplije tokom dana, dok će jutra biti malo hladnija prema današnjoj prognozi i maglovita na zapadu i jugu Srbije. Maksimalne temperature malo iznad 20°C, a ponegde do 25°C.

(Kurir.rs)