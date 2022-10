METEOROLOG ĐURIĆ NAJAVIO MIHOLJSKO LETO: Evo kada počinje i kakvo nas vreme očekuje do kraja meseca

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je da se u Srbiji do petka očekuje promenljivo, tmurno i svežije vreme, a potom do 25. oktobra biće pravo Miholjsko leto, uz temperature od 20 do 25°C, uz stabilno, suvo i sunčano vreme

"Nakon tmurnog i maglovitog jutra, u Srbiji će i danas biti umereno do pretežno oblačno, a posle podne i pred kraj dana tek ponegde se očekuje slaba i kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće do 20°C, u Beogradu do 19°C", napisao je Đurić na Fejsbuku.

Veoma slično vreme očekuje se i u četvrtak.

"Nakon jutarnjih 8 do 12°C i uslova za maglu i tmurno vreme, tokom dana maksimalna temperatura biće od 18 do 22°C, u Beogradu do 19°C. U petak se očekuje više sunca, ali i pojačanje jugoistočnog vetra, koji će u košavskom području biti jak. Maksimalna temperatura bez bitnije promene u osnosu na prethodne dane", najavio je meteorolog.

Očekuje se košava

"Dominacija anticiklona i visokog vazdušnog pritiska nastaviće se i od vikenda, što će uslovljavati stabilno, suvo i uglavnom vedro vreme. Jedino će u košavskom području i dalje duvati pojačan jugoistočni vetar, jer će se centar anticklona nalaziti nad Karpatima i istočnom Evropom, a niskog nad Jonskim morem, pa se usled izraženijeg gradijenta vazdušnog pritiska očekuje košava. Tokom većeg dela sledeće sedmice centar visokog pritiska nalaziće se uglavnom nad našim podurčjem. Zahvaljujući blokirajućem uticaju anticklona, snažni oblačni i padavinski sistemi u sklopu snažnih ciklona sa Atlantika sledeće sedmice neće moći da prodru unutar kopna Evrope, već će se sa Atlantika obrušavati na severne i južne obode Evrope", objavio je Đurić.

Za vikend toplije

"U Srbiji se tokom vikenda očekuje sunčano i toplije, ali uz hladna i maglovita jutra. Uz umereno toplo vreme, maksimalna temperatura tokom dana biće u većini predela oko 20°C.

Od vikenda će uz prisustvo snažnog anticklona u prizemlju, sve više jačati i termički greben na visini sa jugozapada, koji će tokom većeg dela sledeće sedmice uslovljavati da do našeg područja sa jugozapada i sa Mediterana pristiže veoma topla vazdušna masa", navodi meteorolog.

foto: Printscreen/Pink TV

Stiže Miholjsko leto

"Sledeće sedmice očekuje se pravo Miholjsko leto. Tokom cele sledeće sedmice jutra će biti sveža i hladna, ponegde i maglovita, a tokom dana sunčano i relativno toplo, uz maksimalne temperature uglavnom od 20 do 25°C. Prema trenutnim prognozama, Miholjsko leto i stabilno, sunčano i toplo vreme zadržalo bi se na području Srbije od 15. do 25. oktobra, tako da prema trenutnim proračunima bar do 25. oktobra u Srbiji nema na vidiku jačeg zahlađenja sa padavinama", napisao je Đurić.

Temperatura iznad proseka

"Prosečna maksimalna temperatura za sredinu oktobra u Srbiji je od 16 do 20°C, tako da je ona ovih dana uglavnom oko prosečnih vrednosti i zadržala bi se do vikenda, a tokom sledeće sedmice maksimala temperatura u većini predela bila bi više i za pet stepeni od proseka. Ako izuzmemo uslove da ponegde bude kratkotrajne kiše do petka, potom se do bar minimum 25. oktobra na području Srbije ne očekuju padavine, a stabilno, suvo i toplo vreme ići će na ruku ratarima i poljoprivrednicima da privedu kraju jesenje radove.

Sve u svemu, nakon veoma kišnog i svežeg septembra, ovogodišnji oktobar proteći će u znaku stabilnog, uglavnom suvog meseca, ali i toplijeg od proseka, uz dominaciju anticklon i visokog vazdušnog pritiska tokom većeg dela meseca", zaključio je Đurić.

(Kurir.rs)