OVO JE DETALJNA PROGNOZA ZA OKTOBAR: Meteorolog najavio KIŠU, ali i novi TOPLIJI TALAS! Krajem meseca JAČE ZAHLAĐENJE I SNEG?!

Meteorolog Marko Čubrilo najavio je na svom Fejsbuk profilu kakvo nas vreme očekuje narednih dana.

- Danas pretežno sunčano, dok će se u toku noći i sutra pre podne preko nas premeštiti sasvim oslabljen hladan front koji će usloviti prolazno naoblačenje, gotovo sigurno bez padavina uz manje osveženje i okretanje vetra na severozapadni smer, dok će duž severnog i dela srednjeg Jadrana biti bure.

Posle današnjeg toplog dana, sutra maksim od +14 do +19 stepeni Celzijusa. Posle podne prvo na severu, a zatim i nad ostalim predelima rezvedravanje - napisao je Čubrilo i dodao:

foto: Printscreen/Facebook/Marko Čubrilo, EPA/Ilustracija

- Noć ka ponedeljku hladnija u odnosu na protekle, ali u ponedeljak tokom dana malo do umereno oblačno i prijatno uz maksimume od +16 do +22 stepena Celzijusa. Od utorka pa do narednog petka biće više oblaka uz niže maksimume i povremenu pojavu kiše. Najveća verovatnoća za pojavu kiše stoji upravo u utorak, a zatim u četvrtak i petak pre podne. Modeli još nemaju ni približno usaglašene procene o količini i rasporedu kiše tako da ću sa procenom količine i rasporeda sačekati barem do sutra uveče ili malo duže.

Prema njegovim rečima od utorka će maksimumi biti oko proseka za ovaj deo godine i trebali bi se kretati od +13 do +18 stepeni Celzijusa, dok će vetar biti uglavnom slab, severozapadni.

- Oko 15. 10. se računa na razvijanje prvog, jakog, jesenjeg, ciklona nad širim prostorom Velike Britanije. Taj ciklon će ka našem delu Evrope povući novu količinu relativno toplog vazduha tako da će posle 16.10. temperature ponovo biti iznad proseka i maksimumi će se uglavnom kretati od +16 do +24 stepena Celzijusa - piše meteorolog:

- Za sada stoji signal da bi se taj ciklon vrlo sporo premeštao na istok tako da bi naš deo Evrope barem do oko 23.10. ostao u njegovom toplom sektoru gde bi uz povremene padavine bilo relativno toplo. Tek posle 23.10. ili možda još verovatnije pred kraj meseca može doći do jačeg zahlađenja uz kišu i planinski sneg.

foto: Profimedia

On navodi i da će se videćeti kako će se sinoptika odvijati oko 15.10. kada se taj ciklon formira, ali da trenutno sve upućuje na to da oktobar kako se i očekivalo sezonskom prognozom bude malo topliji i malo suvlji od proseka.

- Biće zanimljivo pratiti dugoročne proračune koji već neko vreme za sam početak novembra simuliraju sinoptiku koja bi nam donela rani početak hladnog vremena. To su naravno daleki signali i podložni su velikim izmenama, ali obzirom na već nekoliko nedelja stoje na dugoročnim procenama vredi ih spomenuti.

- Narednih dani donose malo više oblaka, nešto niže maksimume, od nedelje i kišu povremeno, ali bi se toplo vreme oko 15.10. trebalo vratiti i potrajati barem do oko 23.10. Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite države prognostičke zavode - poručio je meteorolog.

Kurir.rs

Bonus video:

03:01 OVO JE DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA ZA SEPTEMBAR: Uskoro prestanak padavina, pa period sunčanih intervala NAJVLJUJE SE NOVO NEVREME