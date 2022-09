NOĆ JE DUGA, A KRATAK DAN, KAKO DRAGA DA ZAGREJEM STAN? Pesma Dođi dušo da štedimo struju ODJEKUJE SRBIJOM! Evo i zašto

Kako je krenulo hladnije vreme, a naša Vlada je preporučuje mere štednje električne energije, mnogi građani su se zabrinuli pa već traže alternative kako se ugrejati i uštedeti.

Pevač narodne muzike, Rade Jorović je 1985. godine objavio veoma zanimljivu pesmu pod nazivom "Dođi dušo da štedimo struju".

Dođi dušo da štedimo struju Svi potoci poledili već kune draga električnu peć skupa struja kad je ima biće lepše sa drvima Refren: Ja joj šapćem da drugi ne čuju dođi dušo da štedimo struju Noć je duga, a kratak je dan kako draga da zagrejem stan peć ne radi, hladno sve je ne znam kako da se greje Refren Ona sama, a i ja sam sam sami dugo ne možemo, znam ako stanje dobro cenim trebalo bi da je ženim

Kao što se vidi u ovoj lirskoj poemi, glavni junak kontemplira o hladnoći koja je došla i zaledila sve potoke dok njegova ljubljena kune peć na struju, a zatim dolazi do genijalnog rešenja - drva su zakon i sa njima neće biti hladnoće.

U veoma emotivnom refrenu koji prati sint-pop šumadijska dvojka, naš junak ima epohalno rešenje - najbolje je da on i draga mu štede stuju zajedno, em štednja, em uživanje i sve to obavijeno velom misterije jer joj je on to predložio kroz šapat (da drugi ne čuju).

U drugom delu pesme, naš junak ima duboku krizu koja se prožima do Kantovskih visina: duga noć, kratak dan i neizvesnost kako zagrejati stan kada peć ne radi...

Naš junak mučen tim pitanjima, u zanosu svojstvenom muškarcima sa ovih prostora, otkriva svoju dušu i pokušava da odgonetne suštinu i shvata da se ona nalazi u štednji struje zajedno sa dragom, pa se refren ponavlja dva puta, čisto da on, a i mi budemo sigurni da je to tako. Taj lirski momenat dira tanana osećanja slušalaca i svojom nepatvorenom emotivnošću podseća na velikane pisane reči.

Na kraju, naš junak, svestan svog besmisla u kom se nalazi, nalazi rešenje u ženidbi drage jer muka je lakša kad se podeli, a i račun za struju će biti manji. Kada se sve sabere, savet Radeta Jorovića valja poslušati, neko će se kajati, neko neće, ali svakako vredi razmotriti i ovaj savet za uštedu električne energije. Pa kom opanci, Tom i Džeri.

