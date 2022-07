JEZIVO ZNAČENJE PESME RINGE RAJA: Omiljena dečja pesmica ima mračnu istoriju, odnosi se na bolest koja je odnela 68.000 života

Pesmica "Ringe, ringe, raja" godinama je jedna od onih koju deca veselo pevaju dok, držići se za ruke, poskakuju u krug. Prema urbanoj legendi, njeno značenje se zapravo odnosi na kugu, koja je u tom gradu odnela više od 68.000 života.

Potekla je iz Londona u Velikoj Britaniji u kojemu se pevala još u 17.veku, tačnije 1665. ili 1666. godine, kad je kuga poharala Englesku.

Na engleskom glasi ovako:

Ring-a-ring o' roses, A pocket full of posies, A-tishoo! A-tishoo! We all fall down. Cows in the meadows Eating buttercups A-tishoo! A-tishoo! We all jump up.

U prevodu to znači:

Napravi krug od ruža, Džepove napuni cvećem, A-pćih! A-pćih! Svi padamo.

Krave na livadi jedu ljutiće A-pćih! A-pćih! Svi skačemo!

Ring na engleskom jeziku znači prsten ili krug, a 'ring of roses' prsten od ruža što označava prve simptome kuge, crvene krugove na koži.

Cveće iz pesmice ima posebno značenje. Ruža simbolizuje simptome iz kuge, džepovi puni cveća nosili su se kao zaštita od bolesti, a ljutić se tradicionalno koristio kao lek protiv upala, temperature, iritacija kože... Praksa nošenja cveća i njihovog postavljanja oko zaražene osobe za zaštitu opisana je u izrazu 'džepove napuni cvećem', a 'pepeo' (ashes) je zapravo asocijacija na kijanje ili imitacija zvukova kijanja zaražene osobe. Reči 'svi padamo' značile su - smrt, piše Snops.

Prva strofa pjesmice zapravo govori o bolesti i umiranju, a druga o lekovima i ozdravljenju jer krave na livadi pasu lekovite ljutiće, a potom svi skaču.

U kasnijim verzijama umesto 'A-pćih!' pevalo se 'Ashes' odnosno pepeo, što neki smatraju da se odnosilo na potrebu da se tela kremiraju kako se kuga ne bi širila.

Engleska deca su pesmicu pevala i plesala gotovo kao i naša. Uhvatila bi se za ruke i formirala kolo oko jednog deteta te pevali pesmu. Najsporije dete bi na kraju pesmice završilo bi u krugu i postao rosie (ružica). Dete u sredini predstavljalo je obolelog od kuge i bilo je izolovano od ostale dece. Kasnije bi to dete poljubilo drugo dete koje bi na taj način 'zarazilo' pa je i ono postalo ružica.

Ali, naučnici koji se bave proučavanjem folklora odbacuju teoriju povezanosti kuge i ove pesmice. Kažu da za to postoji više razloga, a jedan od njih je da simptomi velike kuge ne odgovaraju potpuno ovima u pesmici.

Kurir.rs/B92