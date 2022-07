UMETNICA OPLELA PO BEĆARACU: Nema žene bolje od krmače - Moš je klati, moš je je*ati! To NE BI TREBALO da nam bude smešno!

"Nema žene bolje od krmače - Moš je klati, moš je i je*ati" - stihovi su bećarca koji je rediteljku i multimedijalnu umetnicu Arijanu Lekić-Fridrih su podstakli na audiovizelnu instalaciju pod nazivom "Nema žene bolje od krmače".

Rad je postavljen u sklopu festivala "Perforacije", a umetnica je njime htela da ukaže na često mizogenu prirodu ovog tradicionalnog oblika.

- S obzirom na to da je jedan deo moje porodice iz Slavonije, dosta sam vremena provela tamo i videla sam kako se i gde se bećarci izvode. Zabrinjava me da mlade devojčice slušaju stihove koje ne razumeju do kraja, ali im ostaju kao deo neke lične baštine. To postaje naša tradicija, a to je vrlo opasno. Vulgarni bećaraci je testament vremena, a pitanje je želimo li ga ostaviti sledećim generacijama - kaže za "Index" Lekić-Fridrih.

Sadržaj bećara je često mizoginistički

Bećarac se sastoji od dva stiha od deset slogova. Slogovi na kraju stihova obično su u rimi, a često se peva uz pratnju tambure. Sama po sebi nema zadatu temu, ali je obično duhovita i veselog tona.

- Venecijanke su različite, ali sadržaj govori da su u velikom broju slučajeva mizogini. Retko se nađe neko ko se ne osvrće na položaj žene u društvu - kaže nam umetnica.

U Bećarcima, ističe, pevačica često ismejava ženu, neretko i njene godine, a ne peva o muškarcima, o njihovim godinama, nemoći i problemima muškosti.

- Lola ima 80 godina, a njegova žena 80 godina. On peva kako mu je pičkica, to su dvostruki kriterijumi - tumači umetnica. Napominje da žene, doduše ređe, izvode bećarsku, ali "ne igraju tako prljavo i nisko, ne pozivaju na šovinizam”.

- Njihove devojke su smešnije i ležernije. Oni daju odgovor muškoj devojci, ali u smislu 'ako odeš kod drugog, nećeš spavati kod kuće'.

Bećarac je poseban, ali mu treba menjati sadržaj

Govori nam i da je Bećarac deo naše tradicije i objašnjava da je muzički specifičan, da ima "jedinstvenu muzičku formu”.

- To ga čini posebnim, on dolazi iz naroda. Samo mu treba menjati sadržaj. Nadam se da postoji mogućnost da se promeni narativ, ali mislim da je to veoma teško - dodaje i napominje da se ne zalaže za "potpunu političku korektnost“, ali da je protiv toga "da se poziva na nasilje u bilo kom obliku“.

- Objektivizacija dovodi do toga da imamo najveći broj femicida zabeležen u novijoj istoriji. Nasilje nad ženama je nešto o čemu se ćuti, a onda se upakuje u nešto normalno i prihvatljivo. Bećarcima se kaže da je to humoristično i duhovito. To ne bi trebalo da nam bude smešno, u vremenu kada se žene i dalje bore za ravnopravnost, ne ako želimo da budemo civilizovano društvo - zaključuje Arijana Lekić-Fridrih.

(Kurir.rs / Index.hr)

Bonus video:

00:34 Nehigijena zadrugara